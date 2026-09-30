Lancement du concours des start-up innovantes du tourisme de Hô Chi Minh-Ville

Le 30 septembre, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec d'autres organisations connexes, a inauguré la 4 e édition du concours des start-up innovantes du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (HIST 2026).

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Le concours, placé sous le thème "Start-up innovantes du tourisme - Une percée durable", est ouvert aux particuliers, aux projets et aux startups, tant au niveau national qu'international.

Améliorer l'expérience et la compétitivité

Conformément à la stratégie de développement touristique de Hô Chi Minh-Ville, axée sur un tourisme de haute qualité, intelligent, vert, distinctif et à forte valeur ajoutée, HIST 2026 privilégie l'application pratique. Le concours joue un rôle essentiel en facilitant la collaboration entre les organismes de gestion, les universités, les fonds d'investissement et les entreprises afin de transformer les connaissances et la recherche en produits commercialisables.

Les solutions soumises à HIST 2026 visent à diversifier les produits et services, à accroître la durée des séjours et les dépenses touristiques, à optimiser les opérations commerciales et à renforcer les liens entre les acteurs de l'écosystème touristique.

Le concours de cette année privilégie les projets répartis en cinq grands axes thématiques, tels que le tourisme et l'économie nocturne : développement de modèles et de services pour enrichir l'expérience et les dépenses touristiques nocturnes ; la transformation numérique et l'intelligence artificielle (IA) : application de l'IA, du Big Data et de la réalité virtuelle/augmentée (RV/RA) pour innover dans la gestion des destinations et les expériences touristiques ; le tourisme culturel et créatif : valorisation du patrimoine, de l'histoire, de l'art et de la gastronomie locaux pour créer des produits uniques ; les opérations vertes et durables : solutions pour économiser les ressources, minimiser l'impact environnemental et promouvoir un tourisme responsable ; et la commercialisation des résultats de la recherche : application des innovations technologiques issues des instituts et universités à la résolution de problèmes concrets du secteur.

Immédiatement après la cérémonie de lancement, le portail d'inscription officiel sera ouvert à l'adresse hist.visithcmc.vn. Le concours se déroulera en plusieurs phases : phases préliminaires, compétition, formation et coaching, finale et levée de fonds. Les équipes qualifiées participeront au programme de formation de l'Expara Academy, d'une valeur de plus de 156 millions de dôngs (6.000 de dollars), et bénéficieront d'un accompagnement complet en matière de modèle économique, de stratégie financière et de présentation afin d'attirer des investisseurs.

L'une des principales nouveautés de HIST 2026 est la division du concours en deux catégories, adaptées à chaque étape de développement, pour une dotation totale pouvant atteindre 18 milliards de dôngs.

La catégorie 1 - Jeunes Entrepreneurs (Aspiring Founders) pour les étudiants : Premier prix de 120 millions de dôngs, y compris 60 millions en espèces et un accompagnement UII Sandbox d'une valeur de 60 millions. Les deuxième, troisième et prix de consolation s'élèvent respectivement à 90 millions de dôngs, 80 millions et 65 millions.

La deuxième catégorie - Jeunes entreprises en phase d'amorçage (Early-Stage Start-up) pour les projets/entreprises en phase d'amorçage : Le premier prix est de 220 millions de dôngs, y compris 120 millions en espèces et un accompagnement dans le cadre du programme d'incubation UII d'une valeur de 100 millions. Les deuxième, troisième et prix de consolation s'élèvent respectivement à 150 millions de dôngs, 130 millions et 110 millions.

De plus, les projets peuvent bénéficier d'outils de gestion et de solutions technologiques proposés par des fournisseurs, pour un montant total annoncé de plus de 14 milliards de dôngs, ainsi que d'un investissement direct du fonds de capital-risque Expara SEA Ventures VI, à hauteur d'un minimum de 2,6 milliards de dôngs.

Lors de la cérémonie de lancement, Pham Huy Binh, directeur du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a souligné : "Le secteur touristique bénéficie de nouvelles perspectives de développement, portées par deux leviers institutionnels majeurs : la résolution n° 26-NQ/TW du Politburo et la loi n° 18/2026/QH16 sur le développement urbain. La synergie de ces deux politiques clés offre à Hô Chi Minh-Ville une occasion historique d'opérer une transformation profonde, en éliminant les freins persistants et en faisant du tourisme un véritable moteur de croissance pour la ville. Pour saisir ces opportunités, le secteur touristique a besoin de solutions innovantes et concrètes".

Création de la valeur ajoutée

Selon M. Binh, le comité d'organisation du 4e concours de cette année souhaite identifier des idées susceptibles d'enrichir le secteur. Le concours met l'accent sur l'expérience touristique à Hô Chi Minh-Ville, les projets de start-up innovantes qui s'attaquent aux problèmes concrets du secteur, en renforçant les liens entre la ville et les pays à fort potentiel d'innovation, et en créant de la valeur ajoutée pour la communauté et les entreprises locales.

Pour les jeunes et les équipes participantes, osez l'audace et partez d'un problème précis que vous observez dans le parcours touristique ou dans vos activités. Les bonnes idées ne sont pas forcément celles qui partent d'un projet d'envergure. L'important est de bien comprendre le problème, de persévérer dans l'expérimentation et d'être prêt à s'adapter en fonction des retours du marché.

Dans le cadre de la cérémonie de lancement, le comité d'organisation a également tenu une table ronde inspirante avec la participation d'invités de marque : Lê Nguyên Bao Ngoc, des représentants de la start-up Ganh Show et des représentants de fonds de capital-risque.

Lors d'un échange, Lê Nguyên Bao Ngoc et les représentants de Ganh Show ont partagé de nombreuses perspectives pratiques sur l'intégration des valeurs culturelles, de l'identité locale et de l'art dans les produits touristiques, de manière durable et respectueuse de l'environnement. Les intervenants ont souligné le rôle pionnier des jeunes dans l'élaboration de modèles économiques liés à la responsabilité sociale.

D'un point de vue financier, les représentants des fonds d'investissement ont mis en avant les critères essentiels pour qu'une startup touristique attire l'attention des investisseurs : la capacité à résoudre des problèmes concrets, l'originalité du produit, un modèle de revenus clair et la capacité à se développer sur le marché. Ces informations pratiques constituent un guide précieux pour aider les équipes participantes à affiner leurs profils et leurs modèles économiques avant d'entamer les phases finales de la compétition HIST 2026.

Texte et photos: Tân Dat/CVN