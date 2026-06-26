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|L'Italien Filippo Ganna.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le rouleur de l'équipe Netcompany Ineos, double champion du monde de la spécialité, a enchaîné un cinquième sacre consécutif en devançant de plus de deux minutes sur 40 km l'espoir italien de l'équipe UAE, Luca Giaimi (2e, à 2 min 06 sec).
La troisième place est revenue à Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora), relégué à 2 min 36 sec.
Ce chrono a été marqué par la lourde chute d'Edoardo Affini (Visma-Lease a bike), contraint à l'abandon et évacué en ambulance. Aucun information sur son état de santé n'était encore disponible. L'Italien a été retenu pour participer au Tour de France (4-26 juillet) aux côtés de Jonas Vingegaard.
AFP/VNA/CVN