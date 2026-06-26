Cyclisme: Ganna sacré pour la 7e fois champion d'Italie du contre-la-montre

Filippo Ganna a survolé jeudi 25 juin entre Vicoforte et Barolo (Nord-Ouest) le contre-la-montre des Championnats d'Italie pour s'offrir son septième titre national dans la spécialité.

>> Tour d'Italie : Michael Valgren, la renaissance d'un miraculé

>> Cyclisme : au Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la folie Seixas

Photo : AFP/VNA/CVN

Le rouleur de l'équipe Netcompany Ineos, double champion du monde de la spécialité, a enchaîné un cinquième sacre consécutif en devançant de plus de deux minutes sur 40 km l'espoir italien de l'équipe UAE, Luca Giaimi (2e, à 2 min 06 sec).

La troisième place est revenue à Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora), relégué à 2 min 36 sec.

Ce chrono a été marqué par la lourde chute d'Edoardo Affini (Visma-Lease a bike), contraint à l'abandon et évacué en ambulance. Aucun information sur son état de santé n'était encore disponible. L'Italien a été retenu pour participer au Tour de France (4-26 juillet) aux côtés de Jonas Vingegaard.

AFP/VNA/CVN