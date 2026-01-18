Champions Cup

Toulouse qualifié sans trembler, Castres et Toulon gagnent à l'extérieur

En balade contre les Sharks de Sale (77-7), le Stade toulousain a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Champions Cup le 17 janvier, comme Castres et Toulon, victorieux au Munster et à Gloucester, alors que Clermont et Bayonne, encore battus, ont terminé fanny.

>> Champions Cup : Démonstration d'une UBB de gala face à Northampton

>> Champions Cup : Toulon s'impose dans la douleur face au Munster

>> Rugby : Pau éliminé sur le fil par les Bulls en Champions Cup

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec Bordeaux-Bègles, tenant du titre, déjà qualifié avant son match le 18 janvier à Bristol en Angleterre, quatre des huit clubs français en lice ont leur passeport pour la phase éliminatoire, en attendant le résultat de La Rochelle face aux Harlequins de Londres.

Cavalier seul toulousain

Cinquièmes de la poule 1 au coup d'envoi, les joueurs d'Ugo Mola devaient impérativement l'emporter contre Sale pour rejoindre les huitièmes. Et ils se sont vite rassurés avec un premier essai signé Emmanuel Meafou dès la deuxième minute.

Les Anglais, déjà qualifiés et privés de la plupart de leurs internationaux du XV de la Rose (Ford, les frères Curry, Roebuck), n'ont jamais existé, encaissant 11 essais, dont des doublés de Dupont et Lebel.

Remontés à la deuxième place de leur poule, une position qu'ils devraient conserver, sauf victoire improbable dimanche des Saracens de Londres à Glasgow contre les Warriors, les Toulousains se dirigent vers un match à domicile en huitième en avril.

Exploit irlandais pour Castres

Après l'élimination de la Section paloise vendredi soir, battue à domicile 26-24 par les Sud-Africains des Bulls de Pretoria, le Castres olympique a rehaussé la réputation des clubs français en signant un exploit sur la pelouse du Munster, avec quatre essais et un Jérémy Fernandez impérial au pied (4 transformations et 1 pénalité).

Les Irlandais, auteurs de cinq essais, pourront regretter la faillite au pied de Jack Crowley, l'ouvreur du XV du trèfle, qui n'a transformé que deux essais de ses partenaires.

Le Munster et le CO honoraient leur 20e rendez-vous en Coupe d'Europe le 17 janvier, un record. Castres, qualifié en terminant troisième de la poule 2, ne s'était imposé que cinq fois jusque-là, et jamais en Irlande.

La mission était la même samedi soir 17 janvier pour le RCT, qui devait gagner à l'extérieur pour aller en huitièmes. Les Toulonnais l'ont fait, 31-14 chez des Anglais de Gloucester trop faibles, sans démontrer une vraie maîtrise de leur rugby. Deuxièmes de cette même poule 2, derrière les Anglais de Bath, ils recevront en huitièmes, alors que le CO, troisième, devra lui se déplacer.

Clermont et Bayonne à zéro

Quatre défaites, aucun point de bonus, ni offensif ni défensif : Clermont et Bayonne sont les seules des 24 équipes en lice dans cette Champions Cup à terminer fanny, avec zéro point au compteur.

Les Auvergnats ont fini samedi par une correction 50-12 chez les Sharks de Durban, en Afrique du Sud, alors que les Bayonnais eux ont cédé devant leur public de Jean-Dauger face au quadruple champion d'Europe du Leinster (13-22). Les Basques étaient en tête jusqu'à la 74e minute.

La Rochelle, victoire impérative

Pour rejoindre l'UBB, le Stade toulousain, Castres et Toulon en huitièmes, la victoire sera impérative pour les Rochelais (5e, 6 pts) dans la poule 3, le 18 janvier à Marcel-Deflandre (16h15) face à des Harlequins de Londres déjà assurés de leur qualification.

Bordeaux-Bègles, sur un nuage depuis le début de cette compétition, avec trois victoires bonifiées (15 pts), cherchera le 20 sur 20 chez les Anglais de Bristol à 14h00, ce qui leur assurerait une des deux premières places et donc de jouer à domicile jusqu'en demi-finale, avec une deuxième finale d'affilée en ligne de mire, le 22 mai, à Bilbao.

AFP/VNA/CVN