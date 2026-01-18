Football

Angleterre : Arsenal rate le coche, Manchester City et Liverpool n'avancent plus

Le leader Arsenal n'a ramené qu'un point de son déplacement à Nottingham Forest (0-0), le 17 janvier, mais cela suffit pour accroître un peu l'écart avec son poursuivant Manchester City, battu 2-0 chez le rival Manchester United (2-0).

Accroché par Burnley (1-1), Liverpool ne s'est lui pas rassuré avant son déplacement à Marseille, le 21 janvier en Ligue des champions. L'ancien entraîneur de Strasbourg, Liam Rosenior, est sorti vainqueur de son premier match de Premier League, avec Chelsea contre Brentford (2-0).

Des regrets pour Arsenal

Les "Gunners" (1er, 50 pts) n'ont "que" sept points d'avance sur Manchester City (2e, 43 pts) après avoir buté sur le premier non-relégable, Nottingham Forest (17e, 22 pts).

Au City Ground, les joueurs de Mikel Arteta ont rarement été mis en danger, comme souvent. Mais ils ont aussi échoué à convertir plusieurs occasions franches, à l'image de Declan Rice (17e), Vikto Gyökeres (28e) puis Gabriel Martinelli dans la foulée, ou encore Bukayo Saka et Mikel Merino peu après l'heure de jeu.

Bien qu'ils prennent un peu plus d'avance sur City, ils risquent de voir Aston Villa (3e, 43 pts) revenir à quatre points le 18 janvier si le club de Birmingham prolonge sa belle dynamique actuelle face à Everton.

City en panne sèche

Si les joueurs de Manchester City espéraient passer devant Arsenal dans la course au titre, le début d'année a douché leurs espoirs, avec trois matches nuls et une défaite en championnat.

Rien n'a fonctionné pour les joueurs de Pep Guardiola à Old Trafford, apathiques comme rarement, y compris depuis le début du déclin, il y a dix-huit mois.

Un certain mérite peut être attribué à Manchester United, qui a abordé ce match en roue libre avec son entraîneur intérimaire, Michael Carrick, probablement là jusqu'en fin de saison après avoir succédé à Ruben Amorim cette semaine.

Bryan Mbeumo a trouvé l'ouverture après une longue domination (65e, 1-0), puis Patrick Dorgu a fini de décourager les Citizens (76e, 2-0).

En l'absence de Ruben Dias, pour encore un mois, les errances défensives ont été frappantes.

"Nous savions que United était une équipe de transition et nous n'avons pas réussi à contrôler cela", a reconnu Pep Guardiola.

Cinquième du classement, Manchester United reste dans la course pour la Ligue des Champions.

Liverpool maladroit

Quatre jours avant son déplacement à Marseille en Ligue des Champions, Liverpool (4e, 36 pts) a de nouveau enregistré une sérieuse contre-performance, face à l'avant-dernier, Burnley (1-1).

Les Reds avaient fait le plus dur en ouvrant le score juste avant la pause par Florian Wirtz (42e), mais ils ont été rejoints par un but de Marcus Edwards (65e).

Les coéquipiers d'Hugo Ekitiké, titularisé pour la première fois depuis le 1er janvier mais dont aucun des six tirs n'a pu faire la différence, voient tous leurs poursuivants revenir menacer leur place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions (cinq équipes en trois points). Ils n'ont remporté aucun de leurs matches de championnat en 2026.

Première victoire pour Rosenior

Logiquement battu 3-2 par Arsenal le 14 janvier en demi-finale aller de Coupe de la Ligue, Chelsea et son nouvel entraîneur Liam Rosenior sont péniblement venus à bout de Brentford (2-0).

Les Blues, sixièmes de Premier League, ont fait preuve d'une efficacité maximale en marquant sur leurs deux seuls tirs cadrés, ceux de Joao Pedro (26e) et Cole Palmer, sur pénalty (76e).

Malgré le premier match du milieu de terrain Connor Gallagher, venu de l'Atlético Madrid, Tottenham s'est incliné 2-1 devant West Ham grâce à but de Callum Wilson dans le temps additionnel.

L'avenir de son entraîneur Thomas Frank, arrivé l'été dernier, est plus que jamais menacé, comme l'ont chanté les supporters des Spurs, actuellement quatorzièmes.

