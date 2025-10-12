Top 14 : Pau et le Stade français s'installent en tête

Bayonne a perdu son fauteuil de leader au terme d'un après-midi cauchemardesque à Pau, permettant aux Béarnais de prendre la première place en compagnie du Stade français, tombeur à l'arraché de La Rochelle samedi 11 octobre lors de la 6 e journée du Top 14.

Pau s'offre Bayonne

En attendant la réédition de la dernière finale du championnat à Ernest-Wallon dimanche soir 12 octobre (21h05) entre Toulouse et Bordeaux-Bègles, ou un vainqueur bonifié rejoindrait les Palois et les Parisiens sur le podium, la première place était en jeu entre les deux places fortes des Pyrénées-Atlantiques.

Et au Hameau, les Palois ont vécu un match aussi parfait que celui des Bayonnais a été pénible. L'Aviron regagne le Pays basque sans aucun point engrangé mais avec une infirmerie, déjà fournie, qui a enregistré l'arrivée de nombreux nouveaux pensionnaires, la faute aux blessures d'une demie-douzaine de joueurs (Chouzenoux, Machenaud, Lévêque...).

Après s'être offerts Toulon puis Toulouse à Jean-Dauger, Bayonne a cédé face à la furia paloise (47-24). La Section et ses belles intentions ont souvent débordé l'arrière-garde bayonnaise, inscrivant six essais dont deux pour le jeune ailier Grégoire Arfeuil (20 ans), de quoi empocher le bonus offensif et prendre la première place.

Le Stade français à l'arraché

Mais les Palois ne sont pas seuls en tête du classement : le Stade français les a rejoints au bout du suspense grâce à une pénalité après la sirène de l'ouvreur Louis Carbonel contre La Rochelle (26-24).

Lors d'une rencontre hachée par les fautes de main, les Maritimes ont bien cru faire le coup parfait, une semaine après avoir lourdement chuté à Montpellier (37-13), grâce à un essai à deux minutes du terme, transformé par Hastoy, qui a permis aux siens de passer devant.

Mais une dernière mêlée surpuissante dans l'axe des poteaux, sur introduction rochelaise, a permis aux Soldats roses de s'offrir la pénalité de la gagne. Carbonel n'a pas tremblé et Paris est leader ex-aequo, tandis que les Rochelais stagnent (11e).

Délocalisés à Créteil en raison d'un concert de Booba à la Défense Arena, le Racing 92 a validé son début de saison prometteur au terme d'un match prolifique contre Montpellier (32-25).

Longtemps en tête grâce à deux essais de Wilfried Hulleu, les Franciliens ont vu le MHR revenir en fin de partie, mais ont tenu bon et se replacent au quatrième rang (17 pts).

Clermont redresse la tête

Depuis sa défaite à domicile lors de la 1re journée face au triple champion de France toulousain, Clermont est intraitable sur sa pelouse de Marcel-Michelin, avec cette fois le scalp toulonnais (27-10) qui lui permet de revenir à la 7e place (14 pts).

Mais ce ne fut pas une balade de santé comme il y a une semaine contre Montauban (84-31) et l'ASM a perdu son ouvreur Plummer, sorti blessé aux côtes. Toulon, où le grand espoir Patrick Tuifua a connu sa première titularisation, quitte certes le podium (10e, 14 pts) mais reste bien placé, avec un match en retard à domicile.

Perpignan toujours bloqué

Pour l'Usap, les week-ends se suivent et le compteur ne bouge pas : après six journées, les Catalans comptent toujours zéro point avec s'être inclinés 44-19 à Lyon.

L'"électrochoc" espéré par Franck Azéma après le départ en début de semaine de ses adjoints David Marty et Gérald Bastide n'a pas eu lieu de la façon espérée. Perpignan a pourtant livré une belle bataille à Gerland, restant longtemps au contact des Rhodaniens, mais a fini par céder en fin de partie. Avec cinq inscrits, les Lyonnais empochent eux une victoire bonifiée et se hissent sur le podium avec 18 points.

Ce nouveau revers catalan fait d'autant plus mal que le principal concurrent pour le maintien, Montauban, a grappillé un point supplémentaire à Sapiac. Face à Castres, l'USM a connu une entame terrible, menée 26-0 à la demie-heure de jeu, mais est revenue dans la partie jusqu'à s'offrir un ballon de victoire, mal négocié.

Mais les coéquipiers de Jérôme Bosviel, battus 32-28, comptent trois points, deux semaines avant de recevoir l'Usap.

