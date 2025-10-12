Mondial-2026 : l'Italie enchaîne en Estonie mais ne se rapproche pas de l'Amérique

L'Italie a dominé l'Estonie (3-1) samedi 11 octobre à Tallinn, mais n'est pas plus avancée sur la route du Mondial-2026 nord-américain, puisqu'elle accuse encore six points de retard sur la Norvège, leader impérial du groupe I après son succès face à Israël (5-0).

Photo : AFP/VNA/CVN

L'électrochoc Gennaro Gattuso a réveillé la Nazionale. Depuis que l'ancien milieu de l'AC Milan a succédé à Luciano Spalletti en juin, l'Italie a enchaîné trois victoires en marquant treize buts.

Contre l'Estonie, il n'a fallu attendre que quatre minutes pour que Moise Kean n'ouvre la marque d'une superbe reprise.

L'attaquant de la Fiorentina n'a guère eu le temps de savourer son sixième but lors de ses quatre derniers matches en Azzurro : touché à une cheville, il a dû quitter ses coéquipiers dès la 15e minute.

Cela n'a pas plus perturbé l'Italie que ça, mais Mateo Retegui a vu son pénalty détourné par Karl Jakob Hein (30e).

Le meilleur buteur de la dernière saison de Serie A, parti cet été en Arabie saoudite, s'est vite racheté en propulsant dans le but estonien le ballon astucieusement délivré par Riccardo Orsolini (38e).

Après la pause, l'Italie, avec quatre attaquants, a continué à dominer : le grand espoir de l'Inter Milan Francesco Pio Esposito a ouvert son compteur en sélection à la 74e minute. Mais Gianluigi Donnarumma, peu sollicité jusque-là, a offert un but de consolation à l'Estonie (76e) en relâchant le ballon sur un centre a priori sans grand danger dans les pieds de Rauno Sappinen.

"Envie et sérieux"

"Je suis très content. Nous sommes sur la bonne voie, les garçons ont fait preuve d'envie et de sérieux (...) On progresse match après match, mais nos deuxièmes matches (dans une fenêtre internationale) sont souvent plus difficiles", a analysé Gattuso.

Photo : AFP/VNA/CVN

Malgré ce succès, l'Italie qui a raté les deux dernières Coupes du monde en échouant à chaque fois en barrages, n'a plus qu'un infime espoir de terminer à la première place du groupe I et de décrocher sa qualification directe pour le Mondial-2026.

Même si elle devait réaliser un sans-faute et battre la Norvège à San Siro le 16 novembre pour la "finale" du groupe I, cela pourrait être insuffisant. Elle pourrait être devancée par Erling Haaland et ses coéquipiers grâce à leur affolante différence de buts (+26, contre +7 à l'Italie).

La Nazionale peut toutefois faire le break pour la 2e place, synonyme de barrages, en battant mardi Israël qu'elle devance maintenant de trois points et qui a disputé un match de plus.

Leur duel à Udine se déroulera dans un stade quasiment vide et dans une ville en état de siège avec près de 10.000 manifestants pro-palestiniens annoncés et 1.000 policiers déployés.

AFP/VNA/CVN







