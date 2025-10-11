Finale WNBA : Las Vegas remporte son troisième titre en quatre ans

Les Las Vegas Aces, emmenées par A'ja Wilson et ses 31 points, ont battu Phoenix vendredi 10 octobre (97-86) pour remporter la série finale 4 à 0 et ainsi décrocher leur troisième titre WNBA en quatre ans (2022, 2023, 2025).

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous avions compris la mission et nous savions ce qui nous attendait, a commenté Wilson. Tout ce que nous avions à faire était de nous faire confiance et voilà le résultat".

"Cette équipe nous a fait pleurer, a déclaré la coach des Aces Becky Hammon. Elles étaient prêtes à tout donner jusqu'au bout".

La seule formation à avoir fait mieux que les Aces en aussi peu de saisons est Houston dont les Comets ont remporté les quatre premiers championnats WNBA de 1997 à 2000.

À 29 ans, Wilson a décroché à titre personnel son troisième championnat WNBA, tous avec Las Vegas. Déjà double championne olympique avec les États-Unis, l'intérieure et quadruple MVP est devenue la première joueuse WNBA à être désignée la même saison meilleure marqueuse, joueuse défensive de l'année, meilleure joueuse (MVP) de la saison régulière et MVP des finales. Un exploit qui n'a jamais été réussi chez les hommes en NBA.

