Top 14 : Bayonne s'en remet à un drop de Segonds pour battre Toulon

Un drop à l'ultime minute de Joris Segonds a permis à Bayonne de s'imposer devant Toulon (35-32) dans un choc plein de suspense, dimanche soir 28 septembre, en clôture de la 4 e journée de Top 14.

>> Top 14 : Lyon, le Stade toulousain et Pau trio de tête

>> Top 14 : Tom Staniforth, le soldat "affamé" de Castres qui revient de loin

>> Top 14 : Lyon enchaîne, Toulouse craque, centenaire heureux à Clermont

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour son premier gros test de la saison à Jean-Dauger où il n'a plus perdu depuis juin 2024, l'Aviron a eu chaud, après un premier acte pourtant maîtrisé, mais a répondu présent pour confirmer son bon début de saison comptable. À confirmer ici même face à Toulouse dans une semaine.

Le RCT, dernière équipe invaincue avant ce déplacement, qui avait décidé d'aligner l'équipe prévue il y a une semaine face à La Rochelle, a cravaché tout du long pur rattraper son retard au score mais à 32-32, a constaté que Segonds était bien le digne héritier de Camille Lopez.

Avec 25 points inscrits, une gestion efficace et des sorties de camp qui ont soulagé plus d'une fois dans son camp, Segonds a mérité son titre d'homme du match. Comme attendu pour cette première des Basques en prime time cette saison, le cœur, l'intensité et la férocité ont accompagné l'entame des hommes de Grégory Patat.

À l'image des deux et seuls piliers valides Andy Bordelai et l'ancien de la Rade Emerick Setiano - Luke Tagi, Tevita Tatafu, Swann Cormenier et Ignacio Calles sont blessés - qui ont pesé sur ce premier acte avec leurs charges et leur bonne tenue en mêlée ou de Manu Tuilagi, qui a désossé plus d'un Varois.

Ces derniers, à la faute, ont payé cher le carton jaune adressé à Ben White (10), encaissant deux essais et 14 points (rédhibitoires dans le décompte final). C'est d'abord le néo-international Tom Spring qui a trouvé l'espace à peine une minute plus tard (11) avant qu'une chevauchée tonitruante de Setiano, faisant rugir Jean-Dauger, ne débouche sur un essai en force de Lucas Martin (14-0, 16).

Retour varois

L'Aviron a maitrisé la rébellion visiteuse, Arthur Iturria volant ainsi une penaltouche à 5 mètres mais sur l'action suivante, après un arrachage plein d'à propos de Hershel Jantjies, le ballon revenait par chance sur Antoine Frisch qui alertait d'une chistera Gaël Dréan pour un cadrage imparable, l'ailier poursuivant ainsi sa série d'un essai par match depuis le début de saison (20-10, 36).

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur l'ensemble, c'était plutôt mal payé pour les Basques, ne comptant même plus que sept unités d'avance au retour après une pénalité de Melvyn Jaminet (43).

Même si l'indiscipline des hommes de Pierre Mignoni leur jouait encore des tours, surtout avec le métronome Joris Segonds en face (22 points à 8 sur 8 dans ses tentatives), le réalisme était de leur côté avec la rentrée des expérimentés Ma'a Nonu (43) qui marquait sur son premier ballon touché (58), et Baptiste Serin qui s'échappait derrière sa mêlée pour réduire dangereusement le score (29-25, 63).

La fin de match était marquée par la sortie sur civière de Dréan, retombé sur la tête et l'épaule après un duel aérien avec Cheikh Tiberghien qui était sanctionné d'un carton jaune et son équipe d'un essai de pénalité par l'arbitre M. Bralley, conspué par la Peña Baiona (74).

Remontés, les Basques ne se morfondaient pas du retour au score de Toulon (32-32) et après une interminable séquence, Segonds sortait un drop de héros.

AFP/VNA/CVN







