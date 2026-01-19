L'Afrique du Sud déclare l'état de catastrophe naturelle face aux inondations

L'Afrique du Sud a décrété officiellement dimanche 18 janvier l'état de catastrophe nationale face aux inondations meurtrières et destructrices qui frappent depuis décembre le pays, ainsi que le Mozambique voisin.

>> Afrique du Sud : la foudre frappe 150 personnes, deux morts

Photo : AFP/VNA/CVN

Les fortes pluies et les tempêtes qui s'abattent sur ces deux pays d'Afrique australe depuis plusieurs semaines ont fait 30 morts dans les provinces sud-africaines de Limpopo and Mpumalanga (Nord-Est), et au moins huit au Mozambique.

"Je classe la catastrophe comme catastrophe nationale", a déclaré dimanche Elias Sithole, responsable du centre sud-africain de gestion des désastres, dans un communiqué.

Les autorités recherchent toujours des survivants et tentent de récupérer des corps, alors que les inondations ont commencé à refluer dans certaines régions, dont celle du célèbre parc national Kruger, contraint depuis jeudi 15 janvier de fermer ses portes et où les visites pourront reprendre "dès demain", selon une annonce du service des parcs nationaux sur les réseaux sociaux. Celui-ci exhorte toutefois les visiteurs à "faire preuve de prudence".

Dans plusieurs régions du Mozambique, des rivières sont sorties de leurs lits, engloutissant des quartiers entiers et forçant des milliers de personnes à fuir.

L'Afrique du Sud a également dépêché des équipes de secours dans le Sud du Mozambique dimanche 18 janvier après qu'une voiture transportant cinq membres d'une délégation sud-africaine a été emportée par les eaux à Chokwe, à 200 km au nord de Maputo.

APS/VNA/CVN

