Tô Lâm préside une réunion du Secrétariat pour évaluer l'organisation du Têt

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé ce mardi 4 février à Hanoï, une réunion du Secrétariat pour évaluer l'organisation du Nouvel An lunaire 2025 et diriger un certain nombre de tâches clés pour les mois à venir.