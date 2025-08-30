Thung Nham, royaume des oiseaux au cœur du patrimoine de Ninh Binh

Surnommé "le Royaume des oiseaux", le jardin ornithologique de Thung Nham, situé dans la zone écologique de Thung Nham, quartier de Nam Hoa Lu, province de Ninh Binh, est le plus grand parc ornithologique naturel du Nord du Vietnam.

Thung Nham se trouve au cœur du complexe paysager de Tràng An, classé au Patrimoine culturel et naturel mondial par l’UNESCO en 2014. Le site fait aujourd’hui l’objet d’efforts de gestion et de conservation actifs de la part des autorités locales.

Une riche diversité d’espèces

Le jardin couvre environ 18 ha, niché au milieu du lac Tiên et entouré de montagnes calcaires formant une barrière naturelle protectrice. Cet environnement est devenu l’habitat idéal pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Depuis plus de vingt ans, un nombre croissant d’individus viennent s’y établir, dont certaines espèces rares et précieuses, contribuant à enrichir la biodiversité du site de Tràng An.

Les oiseaux de Thung Nham sont connus pour leur proximité et leur convivialité, permettant aux visiteurs de les observer facilement à courte distance. Chaque espèce possède une beauté propre, créant ensemble un tableau naturel vivant. Les visiteurs peuvent admirer de vastes nuées d’oiseaux planant librement dans le ciel au-dessus des paysages majestueux de montagnes et de forêts.

Selon Ngô Thi Minh, une touriste venue de Hanoï, la plus grande valeur de ce site réside dans son environnement encore préservé, rare parmi les destinations écotouristiques. Les scènes de vol et de rassemblement des oiseaux au coucher du soleil laissent une impression inoubliable.

Chaque saison de reproduction, du mois d’août au mois d’avril lunaire, le nombre d’oiseaux peut atteindre plusieurs dizaines de milliers. Les grues et hérons nichent sur les falaises, les aigrettes dans les bosquets de bambous et les bihoreaux dans les massifs de roseaux au bord de l’eau. En hiver, seule une petite partie migre vers le Sud, tandis que la majorité demeure et se développe au printemps et en été.

Conservation stricte

Actuellement, le jardin ornithologique abrite 46 espèces, comme les aigrettes, bihoreaux, hérons, canards sauvages, mouettes, merles shamas, étourneaux… avec environ 5.000 nids. Deux espèces rares sont inscrites dans le Livre rouge du Vietnam : la Cigogne orientale et le Calao bicorne, ce dernier étant considéré comme symbole de noblesse et de chance.

La gestion et la conservation y sont rigoureuses : interdiction totale de chasse et de destruction de l’habitat, installation de panneaux de signalisation et mise en place de règles pour les visiteurs. Des patrouilles permanentes veillent à prévenir toute atteinte à l’environnement. Des mesures de soutien sont également appliquées, telles que l’apport d’une petite quantité de nourriture pendant la basse saison ou la plantation d’arbres favorisant la nidification. Les habitants locaux sont sensibilisés pour ne pas chasser et protéger les oiseaux, même lorsqu’ils s’aventurent hors du site.

Selon Dinh Quan Phuong, passeur de bateau à Thung Nham, les bateliers présentent aux visiteurs l’écosystème unique et les habitudes des oiseaux, tout en leur rappelant de respecter les règles : ne pas faire de bruit, ne pas jeter de déchets, ne pas utiliser de drones ni s’approcher des zones de nidification.

Le comité de gestion du site a développé des circuits écotouristiques sûrs, permettant aux visiteurs d’expérimenter une immersion dans la nature sauvage, tout en intégrant une dimension d’éducation environnementale. Ces circuits contribuent à sensibiliser à la protection des écosystèmes et à diffuser le message d’une vie en harmonie avec la nature. Selon Pham Lan Huong, responsable locale, il s’agit d’une orientation durable visant à associer développement touristique et conservation.

Dans les temps à venir, la zone écologique de Thung Nham renforcera la coopération avec les autorités et les experts environnementaux pour observer et étudier les comportements de vie et de reproduction des oiseaux, afin d’adapter les plans de protection de manière durable et efficace. L’objectif est de maintenir la biodiversité et de préserver l’habitat naturel, pour que Thung Nham demeure véritablement "le Royaume des oiseaux" au cœur du patrimoine de Tràng An.

