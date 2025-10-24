Hà Anh Tuân : la voix du Vietnam illumine Hollywood

Au mythique Dolby Theatre de Los Angeles, le chanteur vietnamien Hà Anh Tuân a clôturé sa tournée "Sketch A Rose" devant 3.400 spectateurs, mêlant émotion, fierté nationale et humanisme dans un concert vibrant au cœur du berceau du cinéma mondial.

Photo : CTV/CVN

Photo : CTV/CVN

Le nom "Sketch A Rose" - littéralement "Esquisser une rose" - s’inspire de la pièce "Tin o hoa hông" (Croire en la rose) de l’écrivain Luu Quang Vu, symbole de foi et de bienveillance. "Cette expression m’accompagne depuis toujours sur mon chemin artistique. Elle m’apprend à croire aux choses belles, même les plus simples", confie Hà Anh Tuân.

Pour l’artiste, l’acte de collecter des dons est une manière concrète de prolonger cet esprit de bonté et de transformer la musique en geste humaniste. En son nom et celui de ses spectateurs, il a remis 100.000 dollars - soit environ 2,6 milliards de dôngs - au programme “Cùng con di tiêp cuôc doi” (Accompagner nos enfants sur le chemin de la vie).

Une scène monumentale

Après Singapour, Sydney et plusieurs villes vietnamiennes, la tournée "Sketch A Rose" s’est achevée à Los Angeles dans une mise en scène spectaculaire. Au centre du Dolby Theatre, une immense rose blanche de plus de six mètres de diamètre, réalisée en maille métallique, surplombait la scène. Conçue par le metteur en scène Cao Trung Hiêu et le producteur Vo Dô Minh Hoàng, cette œuvre lumineuse a nécessité plus de deux mois de travail. Des milliers de pétales de tissu, acheminés depuis le Vietnam, recouvraient l’ensemble du plateau.

Plus de cent membres de l’équipe artistique (musiciens, choristes et techniciens) avaient traversé le Pacifique pour recréer cet univers poétique. Sous les jeux de lumière sophistiqués du Dolby, la rose semblait respirer, palpitant au rythme des mélodies vietnamiennes.

Photo : CTV/CVN

"Singapour, l’Australie, les États-Unis… tout cela n’est qu’un prétexte pour rêver d’un rêve commun : celui d’une musique vietnamienne fière et bienveillante, au sein du vaste monde", a déclaré Hà Anh Tuân devant un public ému.

Fierté et émotion

Le concert s’est ouvert sur les classiques de Pham Duy comme Em be quê (L’enfant du village), Bà me quê (La mère du village), Tình ca (Chanson d’amour) avant de s’envoler vers Ngày xua Hoàng Thi (Autrefois, Hoàng Thi), Tra lai em yêu (Rends-toi) ou encore Ao anh sut chi duong tà (La chemise aux fils défaits). À la fin, une vibrante trilogie de Trinh Công Son - Bà me Ô Ly (La mère d’Ô Ly), Canh dông hòa binh (Le champ de la paix), Xin cho tôi (Accorde-moi) a déclenché de longues ovations.

"Je suis fier d’être vietnamien. Partout où il y a des Vietnamiens, je me sens chez moi", a-t-il confié avec émotion.

Photo : CTV/CVN

La soirée a également réuni des voix emblématiques du Vietnam : Tuân Ngoc, Thu Phuong, Phan Manh Quynh et bien d’autres, venus partager cette célébration de la musique nationale sur la terre du cinéma.

Parmi le public figuraient de nombreux artistes vietnamiens installés aux États-Unis comme Doan Trang, Thanh Thao, Ý Lan, Tuyêt Ngân, Minh Tu (du groupe Tam Ca Ao Trang) venus saluer l’un des projets musicaux les plus ambitieux de la scène vietnamienne contemporaine.

La présence de l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, et de son épouse, a souligné la portée culturelle et symbolique de l’événement. "J’ai été profondément touché par l’émotion que la musique de Hà Anh Tuân a suscitée. Voir un artiste vietnamien rassembler ainsi la communauté à l’étranger est une fierté immense", a déclaré le diplomate à l’issue du concert.

Lancée en juin 2024 à Singapour, la tournée "Sketch A Rose" a parcouru plusieurs pays, traçant une trajectoire poétique et ambitieuse : faire rayonner la musique vietnamienne dans le monde.

Le concert de Los Angeles, point final de ce voyage artistique, en a été la plus belle synthèse, un tableau de lumière et de générosité, où chaque note, chaque pétale, chaque sourire a dessiné la bonté d’un peuple et la foi d’un artiste en la beauté de son pays.

Thao Nguyên/CVN