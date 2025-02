Kiên Giang : Les exportations augmentent de plus de 11,6% en janvier

Les principaux produits exportés incluent le riz (8,37 millions d'USD), les produits aquatiques (21 millions d'USD) et les chaussures en cuir (21,4 millions d'USD). La province de Kiên Giang ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de 1,1 milliard d'USD en 2025, ce qui représente une augmentation de plus de 7%. Pour y parvenir, elle déploie une stratégie axée sur la diversification de ses marchés d'exportation, le renforcement de ses activités de promotion du commerce et l'exploitation des opportunités offertes par les accords de libre-échange (FTA). Elle développe également le commerce électronique et les échanges transfrontaliers afin de stimuler la consommation et l’exportation de ses produits phares.

VNA/CVN