Thaïlande : un avion de la police s'écrase, six morts

Un petit avion de la police s'est écrasé vendredi matin 25 avril près du rivage de la station balnéaire thaïlandaise de Hua Hin, dans la province de Phetchaburi, tuant six personnes, a annoncé la police thaïlandaise.

La police nationale thaïlandaise a déclaré sur les réseaux sociaux que l'avion de la division de l'aviation de la police s'est écrasé en mer peu après le décollage, et que les six personnes à son bord ont été tuées. La police a précisé que l'accident s'est produit alors que l'appareil effectuait un vol d'essai pour une formation au parachutisme. Les causes de l'accident feront l'objet d'une enquête.

Xinhua/VNA/CVN