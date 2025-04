Pétrole : le Brent en hausse à près de 68,5 dollars

>> Pétrole : le prix du Brent termine à 65,48 dollars

Dans la matinée, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, prenait 1,50% à 68,45 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en mai, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, gagnait 1,54% à 64,65 dollars. En marge d'une cérémonie à la Maison Blanche, le président américain a reconnu devant la presse que les surtaxes de 145%, qu'il a lui-même imposées à Pékin, étaient "très élevées" et qu'elles allaient "baisser de façon substantielle". Une décision qui serait liée à la "vague de mauvaises données économiques se profilant" selon des analystes. Le cours de l'or noir ont réagi à la hausse à ces propos car la réduction des droits de douane devrait permettre de meilleures perspectives de croissance selon les analystes, et donc une demande plus importante de pétrole et d'énergie globalement.

APS/VNA/CVN