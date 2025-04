Nigeria/violences intercommunautaires : le bilan s'alourdit à 72 morts

Les autorités locales avaient fait état de 56 personnes tuées au cours de ces attaques, survenues entre les 17 et 18 avril dans des communautés de la zone de gouvernement local d'Ukum. Le bilan des victimes a augmenté alors que les agences de sécurité locales et les volontaires continuaient à ratisser la brousse environnante, a déclaré aux médias Isaac Uzaan, porte-parole du gouvernement. Ces derniers mois, le Nigeria a été le théâtre d'une série d'attaques perpétrées par des groupes armés. Des vols de bétail et des actes de banditisme armé se sont également produits à plusieurs reprises dans le pays.

Xinhua/VNA/CVN