Le géant pharmaceutique suisse Roche investira 50 milliards de dollars aux États-Unis

Ces investissements renforceront davantage la présence déjà significative de Roche aux États-Unis et devraient créer plus de 12.000 emplois, dont près de 6.500 dans la construction, ainsi que 1.000 dans des installations nouvelles ou agrandies, indique le communiqué. Le groupe dispose déjà de 15 centres de recherche et développement ainsi que de 13 sites de production aux États-Unis et y emploie plus de 25.000 personnes. "Roche est une entreprise suisse avec un fort héritage dans plus de 130 pays à travers le monde. Les investissements annoncés aujourd'hui soulignent notre engagement de longue date en faveur de la recherche, du développement et de la production aux États-Unis", a déclaré Thomas Schinecker, directeur général du groupe, dans le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN