Les voyages à destination des États-Unis connaissent une baisse importante en mars

Les voyages à destination des États-Unis ont fortement chuté en mars, selon les dernières données publiées jeudi 17 avril par le Service américain des douanes et de la protection des frontières.

Il fait état d'une baisse de 11% du nombre de visiteurs entrants par rapport au même mois de l'année dernière, ce qui constitue le recul le plus marqué depuis la pandémie de COVID-19. Les voyageurs canadiens, le groupe le plus important de visiteurs étrangers du pays, ont diminué de 18% en mars, après une baisse de 12,5% en février. Les arrivées aériennes en provenance du Mexique ont également chuté, de 23% en mars. Si la tendance se poursuit, les milieux d'affaires prévoient que les États-Unis pourraient perdre plus de 60 milliards de dollars en recettes touristiques cette année.

Xinhua/VNA/CVN