Inde : au moins trois morts dans le crash d'un hélicoptère des garde-côtes

"L'hélicoptère ALH MK-III de la Garde côtière indienne s’est écrasé sur la piste de l'aéroport de Porbandar au cours d'une mission d’entrainement de routine. À son bord se trouvaient deux pilotes ainsi qu’un plongeur", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué. "Immédiatement après l'incident, les membres de l'équipage ont été extraits de l'appareil et transportés d'urgence à l'hôpital public de Porbandar, où leur décès a été constaté", a ajouté le ministère. Des images diffusées par les médias indiens montrent l’hélicoptère enveloppé de flammes et de fumée dense à proximité de la piste de l’aéroport. Une commission d’enquête a été mise en place par le ministère pour déterminer les causes de l’accident.

