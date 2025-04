Le vaisseau spatial russe Soyouz MS-26 revient sur Terre avec son équipage

>> La Russie lance un vaisseau Progress vers l'ISS

>> Arrimage réussi du vaisseau spatial russe Soyouz MS-25 à l'ISS

>> Le vaisseau spatial cargo de SpaceX revient sur Terre avec du matériel scientifique

>> Le premier vol spatial humain en orbite polaire de SpaceX revient en toute sécurité

Le module de descente transportant les cosmonautes de Roscosmos Alexei Ovchinin, Ivan Wagner et l'astronaute de la NASA Donald Pettit a atterri à 4h20 heure de Moscou (1h20 GMT) près de la ville de Jezkazgan dans le centre du Kazakhstan. Le Soyouz MS-26 a été désamarré du module Rassvet du segment russe de l'ISS avant son retour, a indiqué Roscosmos, ajoutant que les opérations de désorbitation et de descente s'étaient déroulées comme prévu. Depuis son arrivée sur l'ISS en septembre 2024, l'équipage a mené 43 expériences de sciences appliquées, effectué une sortie dans l'espace et participé à l'amarrage d'un vaisseau avec équipage et de deux vaisseaux cargo. Cette mission a marqué le troisième vol spatial d'Alexei Ovchinin, le deuxième d'Ivan Wagner et le quatrième de l'astronaute vétéran de la NASA Donald Pettit.

Xinhua/VNA/CVN