États-Unis : trois morts dans de violents orages en Oklahoma

>> États-Unis : au moins deux morts après une collision entre deux petits avions en Arizona

>> États-Unis : plusieurs blessés dans le crash d’un petit avion en Pennsylvanie

>> États-Unis : 3 morts après l'écrasement d'un petit avion dans une rivière du Nebraska

Un garçon de 12 ans et sa mère sont morts dimanche 20 avril à Moore, à environ 16 km au sud d'Oklahoma City, après que les eaux de crue ont emporté leur véhicule, a indiqué la police locale. "Il s'agit d'un événement météorologique historique qui a eu un impact sur les routes et a entraîné des dizaines d'incidents liés à la crue des eaux dans toute la ville", a déclaré la police de Moore dans un communiqué. Une autre personne a été tuée samedi soir 19 avril après qu'une tornade a frappé Spaulding, une ville du comté de Hughes, a écrit le comté sur Facebook. Plusieurs maisons et structures ont été détruites, et de nombreuses routes du comté se sont effondrées avec les eaux, a-t-il indiqué.

Xinhua/VNA/CVN