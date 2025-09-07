Thaïlande : le nouveau PM prend ses fonctions après validation par le roi

Le magnat conservateur Anutin Charnvirakul a pris ses fonctions comme Premier ministre (PM) de la Thaïlande dimanche 7 septembre après validation par le roi, a annoncé son parti.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Sa Majesté le roi a approuvé la nomination de M. Anutin Charnvirakul au poste de Premier ministre à compter d'aujourd'hui", a déclaré Arpath Sukhanunth, secrétaire général de la chambre basse du Parlement, lisant un décret royal lors d'une cérémonie au siège du parti d'Anutin à Bangkok.

Anutin, 58 ans, devient le troisième dirigeant du pays en deux ans. Il s'est engagé auprès de la coalition qui l'a fait élire à dissoudre le Parlement et à organiser de nouvelles élections dans les quatre mois.

Il succède à Paetongtarn Shinawatra, démise de ses fonctions le 29 août en lien avec sa gestion de la crise frontalière avec le Cambodge au printemps.

Allié du clan Shinawatra jusqu'à cet épisode en juin, Anutin Charnvirakul a été ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé et vice-Premier ministre.

Ce magnat du BTP a dépénalisé le cannabis dans le pays en 2022, tout en maintenant par ailleurs une ligne conservatrice.

L'accession au pouvoir de ce royaliste a été rendue possible par le soutien sans participation au futur gouvernement intérimaire du Parti du Peuple, qui a exigé la tenue d'élections dans les quatre mois.

AFP/VNA/CVN