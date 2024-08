Thaïlande : 22 morts dans des crues soudaines et des glissements de terrain

Vingt-deux personnes ont été tuées et 19 autres blessées dans des crues soudaines et des glissements de terrain provoqués par les pluies de mousson en Thaïlande, qui ont touché plus de 30.900 foyers dans 13 provinces depuis le 16 août, ont annoncé lundi 26 août les autorités locales.

Celles-ci redoublent d'efforts pour drainer les eaux de crue générées par les fortes pluies et soulager les 737 villages encore touchés dans cinq provinces du nord du pays, a déclaré le Département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes dans un communiqué. Il a également mis en garde les habitants dans 31 provinces du pays contre les crues soudaines, les ruissellements forestiers et les vents violents jusqu'à jeudi, alors qu'il a été demandé aux fonctionnaires de surveiller étroitement la situation et de préparer des équipes d'intervention d'urgence et des machines qui seront positionnées dans les zones à haut risque.

Xinhua/VNA/CVN