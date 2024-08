Un navire convoyant des migrants coule au large du Yémen, 13 morts et 14 disparus

Un bateau convoyant des migrants a coulé au large du Yémen en début de semaine, faisant 13 morts et 14 disparus, dernière catastrophe en date sur la périlleuse route migratoire en provenance d'Afrique, a déclaré dimanche 25 août une agence de l'ONU. "Treize personnes ont tragiquement perdu la vie et 14 autres sont portées disparues après le chavirement d'un bateau de migrants au large des côtes du gouvernorat de Taiz, au Yémen, mardi 20 août", a déclaré l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), précisant que le bateau transportait 25 migrants éthiopiens et deux ressortissants yéménites.

AFP/VNA/CVN