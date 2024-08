Deux morts dans des phénomènes convectifs sévères en Chine

De 18h00 à 22h00 samedi 24 août, de fortes précipitations ont frappé de nombreuses parties le long du Corridor Hexi au Gansu, les précipitations cumulées atteignant 78,8 mm dans les zones les plus touchées, ont précisé les bureaux météorologiques locaux. Selon le bureau de la gestion des urgences de la ville de Jinchang, les précipitations ont fait deux morts dans le bourg de Shuangwan de la ville. Des pluies torrentielles ont également provoqué l'engorgement de certaines routes dans les zones urbaines des villes de Jinchang et Wuwei et ont coupé l'approvisionnement en eau par endroits dans le district de Shandan de la ville de Zhangye, alors que la canalisation d'eau principale a été endommagée par les inondations. Actuellement, les fortes pluies dans la majeure partie du Corridor Hexi sont terminées. Des forces de sauvetage ont été dépêchées pour les travaux de drainage et de secours, et les dommages exacts sont en cours d'évaluation.

Xinhua/VNA/CVN