Au moins 22 morts dans un accident de bus au Pakistan

L'accident s'est produit près de la ville d'Azad Pattan (Nord), située sur la frontière entre la province du Pendjab et du Cachemire administré par le Pakistan. Selon Farooq Ahmed, un porte-parole des services d'urgence pakistanais, "22 personnes sont mortes, dont 15 hommes, six femmes et un enfant". "Les premières informations indiquent qu'un véhicule a plongé dans un ravin", a déclaré Muhammad Usman Gujjar, un autre porte-parole des services de secours. Dans la nuit de mardi 20 août à mercredi 21 août, un autre accident de bus avait tué dans le centre de l'Iran au moins 28 pèlerins pakistanais en route vers l'Irak pour commémorer Arbaïn ("Quarante" en arabe), l'un des événements les plus importants du calendrier chiite.Le chef de la police routière iranienne, Teymour Hosseini, a cité une "défaillance technique du système de freinage" et une "route à forte pente" pour expliquer les causes de l'accident du bus de pèlerins.

AFP/VNA/CVN