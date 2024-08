La Thaïlande détecte une infection à la Mpox chez un touriste

>> Mpox : l'Institut Pasteur prêt à "tester et vacciner"

>> Lutte contre le mpox : l'Europe doit agir avec solidarité avec l'Afrique

>> Thaïlande : un cas de mpox détecté chez un voyageur en provenance d'Afrique

Photo : Getty Images/VNA/CVN

Selon Thongchai Keeratihattayakorn, directeur général du département thaïlandais de contrôle des maladies, le patient est un visiteur européen arrivé en Thaïlande en provenance d'un pays africain. Le patient a été placé en quarantaine à l'hôpital.

Les experts effectuent actuellement des tests pour confirmer la souche du virus que le patient a contractée. Bien que les résultats officiels ne soient pas disponibles dans deux jours, la communauté médicale pense qu'il s'agit d'une variante du Clade 1.

Les cas et les décès dus au Mpox sont en augmentation en Afrique, avec des épidémies signalées en République démocratique du Congo, au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda depuis juillet.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment déclaré une "urgence de santé publique de portée internationale" (USPI), le niveau d’alerte le plus élevé de l’organisation pour une épidémie après que le nombre d’infections par le Clade 1b (qui est plus contagieux et potentiellement mortel) a augmenté en République démocratique du Congo et s’est propagé au-delà de ses frontières.

Le Mpox peut se transmettre d’une personne à une autre par contact physique. Il provoque généralement des symptômes grippaux et des plaies remplies de pus. Il est généralement bénin, mais peut être mortel ou entraîner de graves complications dans de nombreux cas, en particulier chez les enfants, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les personnes atteintes du VIH.

La Suède a été le premier pays hors d’Afrique à détecter le Clade 1b. Selon les données de l’OMS, le Clade 1b est actuellement mortel dans environ 3,6 % de tous les cas de Mpox.

VNA/CVN