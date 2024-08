L'Inde et Singapour renforcent leur coopération stratégique

L'annonce indique que la délégation indienne de haut rang comprendra la ministre des Finances Nirmala Sitharaman, les ministres des Affaires étrangères S Jaishankar, de l'Industrie et du Commerce, Piyush Goyal, et des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw. L'ISMR est un mécanisme unique créé pour ouvrir un nouvel agenda dans les relations entre l'Inde et Singapour, tout en se préparant à la prochaine visite du Premier ministre indien Narendra Modi à Singapour en septembre prochain. Lors de la table ronde, les deux parties examineront différents aspects du partenariat stratégique et détermineront de nouvelles orientations pour renforcer et élargir leurs relations. Il s’agira du deuxième cycle de négociations du mécanisme ISMR, après le premier tenu à New Delhi en septembre 2022.

