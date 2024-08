Un séisme de magnitude 6,9 frappe les Tonga

>> Tonga : les avions transportant l'aide d'urgence vont pouvoir atterrir

>> L'éruption volcanique aux Tonga a été la plus forte jamais enregistrée

>> Un séisme de magnitude 6,7 ressenti au Vanuatu

Aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés dans l'immédiat. L'épicentre, d'une profondeur de 106,7km, a été localisé par 19,755 degrés de latitude sud et 175,041 degrés de longitude ouest, selon l'USGS. Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique n'a pas immédiatement émis d'alerte au tsunami à la suite de ce séisme. Les pays insulaires du Pacifique tels que les Fidji, les Tonga et Vanuatu se trouvent sur la Ceinture de feu du Pacifique, un arc de zones sismiques et volcaniques où les plaques continentales entrent en collision, ce qui provoque de fréquentes activités sismiques.

Xinhua/VNA/CVN