Iran - Arabie saoudite

Discuter par téléphone des liens bilatéraux et des questions régionales

Le ministre iranien des Affaires étrangères Seyyed Abbas Araghtchi et son homologue saoudien Fayçal ben Farhan al-Saoud ont échangé dimanche 25 août leurs points de vue sur les liens bilatéraux et les questions régionales d'intérêt commun.

>> L'Iran salue les progrès de sa coopération avec l'Arabie saoudite

Au cours de leur conversation téléphonique, les deux parties ont évoqué les "crimes" israéliens en cours dans la bande de Gaza et l'escalade des tensions dans la région de l'Asie occidentale, soulignant la nécessité de mettre fin aux "crimes" israéliens et d'assurer l'acheminement de l'aide humanitaire vers l'enclave côtière palestinienne, selon un communiqué publié par le ministère iranien des Affaires étrangères. Les deux parties sont convenues que les relations bilatérales sont sur la bonne voie et ont appelé à élargir la coopération dans différents domaines, ajoute le communiqué. Elles ont également insisté sur la poursuite des consultations entre les deux pays, notant que de telles négociations sont conformes aux intérêts bilatéraux et régionaux. En avril 2023, l'Iran et l'Arabie saoudite avaient annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques à Pékin après des années de rupture.

Xinhua/VNA/CVN