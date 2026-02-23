Intel, partenaire stratégique de long terme

Selon les informations du ministère des Finances du Vietnam, le ministre Nguyên Van Thang a récemment eu une séance de travail avec Intel Corporation à Washington D.C., aux États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le ministre Nguyên Van Thang a félicité Intel pour ses 20 années d’activités au Vietnam et a hautement apprécié son rôle en tant que partenaire stratégique de premier plan dans les domaines des semi-conducteurs et des hautes technologies.

Il a souligné que, depuis près de deux décennies, Intel avait apporté des contributions importantes aux exportations, au développement de la chaîne d’approvisionnement électronique, à la création d’emplois de haute qualité et à la formation de ressources humaines technologiques pour le Vietnam. Il a également indiqué que l’usine Intel Vietnam est actuellement le plus grand site d’assemblage et de test du groupe à l’échelle mondiale, ce qui témoigne de la confiance stratégique d’Intel dans le climat d’investissement et les capacités technologiques du pays.

Évoquant la stratégie de développement pour la nouvelle période, le ministre Nguyên Van Thang a déclaré que le Vietnam considère l’industrie des semi-conducteurs comme un secteur stratégique de son processus d’industrialisation et de modernisation, et souhaite qu’Intel élargisse son échelle de production, modernise ses technologies, développe l’écosystème de fournisseurs, établisse des centres de R&D et renforce la coopération en matière de formation des ressources humaines, tout en saluant les programmes de coopération en intelligence artificielle entre Intel et le Centre national d’innovation (NIC).

Concernant les propositions du groupe, le ministre a précisé que les autorités vietnamiennes les examinent activement dans le respect des réglementations en vigueur, réaffirmant l’engagement du Vietnam à bâtir un cadre politique stable et transparent, propice au développement à long terme des entreprises de haute technologie, notamment dans le secteur des semi-conducteurs.

De son côté, Robin Colwell, vice-présidente principale chargée des affaires gouvernementales chez Intel Corporation, a remercié le ministre vietnamien et a fait part du projet du groupe d’organiser en 2026 au Vietnam une conférence des fournisseurs de matériaux stratégiques, ainsi que de son souhait de renforcer la coopération avec le ministère des Finances et le NIC afin de faire du Vietnam un maillon clé des chaînes de valeur des semi-conducteurs.

En conclusion, le ministre Nguyên Van Thang a réaffirmé que le ministère des Finances considère Intel comme un partenaire stratégique de long terme dans le développement de l’industrie des semi-conducteurs et le processus de transformation numérique.

VNA/CVN