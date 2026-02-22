Marché intérieur : offre abondante et prix stables après le Nouvel An lunaire

Au sixième jour du Nouvel An lunaire du Cheval, correspondant également au dernier jour des congés du Têt, le marché national est globalement revenu à un fonctionnement normal.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

La majorité des marchés traditionnels, des supermarchés et des supérettes ont rouvert, assurant un approvisionnement fluide sur l’ensemble du territoire.

L’offre de biens demeure abondante, en particulier pour les légumes et tubercules, actuellement en pleine saison de récolte après les fêtes. Au sein des grands réseaux de distribution tels que Saigon Co.op, Central Retail, WinCommerce, MM Mega Market et Lotte Mart, les stocks ont été intégralement reconstitués.

L’offre est diversifiée et accompagnée de nombreuses promotions du Nouvel An, tandis que les prix restent globalement stables, comparables à ceux pratiqués avant le Têt.

La préparation des approvisionnements pour le Têt a été engagée, sur la base des prévisions de la demande. La valeur totale des stocks a augmenté d’environ 10 à 15% par rapport à un mois ordinaire ; chez certains grands distributeurs, les réserves de produits essentiels ont progressé de 20 à 40%.

Le programme de stabilisation du marché est intensifié. À Hanoï, 19 entités participent au dispositif, avec environ 10 700 points de vente. À Hô Chi Minh-Ville, plus de 89 entreprises sont engagées ; les produits stabilisés y représentent 23 à 43% des parts de marché, selon les catégories, offrant une capacité d’intervention suffisante en cas de fluctuations.

Le réseau de distribution est étendu aux zones industrielles, aux régions reculées, frontalières et insulaires. Les ventes ambulantes, foires printanières et activités de mise en relation offre-demande sont renforcées, afin de garantir l’accès des habitants aux biens essentiels à des prix raisonnables.

Pour l’année 2026, le ministère de l’Industrie et du Commerce du Vietnam a alloué un volume minimal total d’environ 31,8 millions de m³/tonnes de carburants, soit près de 2,65 millions de m³/tonnes par mois, afin de répondre aux besoins de production, d’activités commerciales et de consommation.

Le renforcement des inspections et de la supervision pendant et après le Têt demeure une priorité, visant à assurer la stabilité du marché, protéger les droits des consommateurs et maintenir la discipline commerciale dès le début de l’année.

Le secteur de l’industrie et du commerce poursuit une gestion rigoureuse du marché et des prix, tout en garantissant la fluidité du système de distribution. Parallèlement, il continue de mettre en œuvre des mesures de stimulation de la demande intérieure et de promouvoir la campagne "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens".

VNA/CVN