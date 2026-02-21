Nord

Un début d’année dynamique pour le commerce extérieur au port de Hai Phong

Selon les données publiées par le sous-département des douanes de la III e Région, les échanges commerciaux transitant par le port de Hai Phong (Nord) ont enregistré une activité soutenue durant la semaine du Nouvel An lunaire 2026, traduisant le dynamisme du commerce extérieur dès le début de l’année.

>> Zones de libre-échange : un nouveau moteur de croissance

>> Hai Phong consulte sur les candidats à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires

>> Hai Phong se dote d’une zone économique spéciale

Plus précisément, du 14 au 20 février, le sous-département des douanes de la IIIe Région a reçu 734 déclarations douanières, pour un volume d’affaires global s'élevant à 5,45 milliards de dollars. Parmi celles-ci, 537 dossiers ont été dédouanés, générant plus de 22,6 milliards de dôngs (environ 870.000 dollars) de recettes pour le budget de l’État. Aucune infraction à la législation douanière n’a été constatée durant cette période.

Photo : VNA/CVN

Selon Trân Manh Cuong, directeur du sous-Département des douanes de la région III, des dispositifs spécifiques ont été mis en place pendant les congés afin d’assurer la continuité du service public. Les unités douanières ont mobilisé leurs ressources humaines et techniques pour garantir la fluidité des procédures, tout en maintenant une surveillance stricte.

Pour l’année 2026, l’administration prévoit de moderniser en profondeur ses méthodes de direction et de déployer des solutions innovantes visant à optimiser le recouvrement des recettes budgétaires. Les priorités portent notamment sur le renforcement de la gestion et du contrôle douaniers, ainsi que sur la mise en œuvre effective d’un modèle de dédouanement centralisé, conciliant facilitation du commerce et efficacité du contrôle étatique.

Parallèlement, une attention particulière sera accordée à la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et le trafic illicite de marchandises, dans le but de préserver la souveraineté nationale, la sécurité, l’ordre social et un environnement d’investissement sain.

Photo : VNA/CVN

Le sous-département s’engage actuellement dans une réforme approfondie des procédures administratives, une modernisation des services et un renforcement de la gestion des risques, a précisé Trân Manh Cuong.

Les résultats enregistrés en ce début d’année s’avèrent déjà très encourageants. Pour le seul mois de janvier 2026, les recettes budgétaires ont atteint plus de 7.843 milliards de dôngs, soit une hausse de 30,6% par rapport à la même période de l’année dernière.

Fort de cette dynamique, le sous-département des douanes de la région III ambitionne d'atteindre un montant annuel de 94.787 milliards de dôngs, dépassant largement la cible initiale fixée à 84.200 milliards de dôngs.

VNA/CVN