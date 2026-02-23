La Bourse vietnamienne affiche des signaux positifs après le Têt

Après les vacances du Nouvel An traditionnel (Têt), le marché financier devrait entrer dans une nouvelle phase alliant un sentiment optimiste, de nouvelles attentes politiques et des plans d’affaires d’entreprise actualisés.

>> Une politique de crédit prudente met à l’épreuve le marché boursier vietnamien

>> Le VNX et FTSE Russell discutent de la modernisation du marché boursier vietnamien

Alors que le Vietnam entre dans l’Année du Cheval, le marché boursier affiche plusieurs signaux positifs, notamment la hausse des indices, une liquidité accrue et une meilleure qualité opérationnelle.

Après une correction significative, l’indice VN-Index a rebondi avant le Têt (Nouvel An lunaire), signe d’une nette amélioration des entrées de capitaux.

Le marché a clôturé la dernière semaine de cotation avant le Têt sur une reprise technique favorable, repassant au-dessus des seuils clés de 1.800 points et de la moyenne mobile à 20 jours (MM20).

Cette reprise réduit le risque de corrections plus importantes après les fêtes, à condition que les facteurs externes restent stables.

Cependant, le rebond montre des signes de divergence, ce qui amène les analystes à prévoir un probable bras de fer, l’indice de référence VN-Index cherchant à tester la zone de résistance autour de 1 850 points à la reprise des échanges aujourd’hui.

Les niveaux de résistance immédiats se situent entre 1.850 et 1.860 points, tandis que le seuil de 1.790 points constituera un niveau de support crucial pour évaluer l’offre et la demande lors des ajustements du marché.

Malgré une liquidité accrue, le marché n’a pas encore confirmé une tendance haussière durable. Un suivi attentif de l’actualité et des réactions du marché après les fêtes du Têt sera essentiel pour évaluer la pérennité de la reprise.

Selon Kafi Securities, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs témoignent de flux de capitaux de plus en plus sélectifs sur le marché boursier. Les données quantitatives montrent une augmentation régulière de la liquidité, atteignant souvent environ 40 billions de dôngs (1,5 milliard de dollars) par séance, ainsi qu’un retour des achats nets étrangers.

Après le Têt, le marché financier devrait entrer dans une nouvelle phase, caractérisée par un optimisme conjugué à de nouvelles perspectives politiques et à des plans d’affaires actualisés.

Les capitaux affluent de plus en plus vers les entreprises aux fondamentaux solides qui n’ont pas encore enregistré de hausse significative de leur cours, ce qui témoigne d’une réévaluation des valorisations, notamment parmi les entreprises publiques. Ce changement suggère que les capitaux d’investissement se dirigent vers les nouvelles opportunités.

Les données historiques laissent entrevoir des perspectives optimistes pour la performance du marché après le Têt. Si l’activité boursière ralentit généralement avant les fêtes, les marchés ont tendance à rebondir ensuite, soutenus par des indices plus robustes et une liquidité accrue.

Selon les données de VietstockFinance, au cours de la dernière décennie (2016-2025), l’indice VN-Index a progressé dans huit cas sur dix dans les cinq à dix séances de bourse suivant le Têt, à l’exception de 2023 et de l’année 2020, marquée par la pandémie de COVID-19.

Les experts de SSI Securities ont identifié deux catalyseurs potentiels pour le marché boursier après le Têt.

Le premier est le décret n°57, visant à restructurer le capital de 20 grandes entreprises étatiques. Le second est la possibilité que le Vietnam soit ajouté à la liste de surveillance MSCI en juin, ce qui pourrait amorcer un nouveau cycle de croissance pour les actions nationales.

La mise en place du système de négociation KRX constitue également une avancée majeure, améliorant l’efficacité opérationnelle grâce à une nouvelle infrastructure capable de gérer des volumes de transactions plus importants et favorisant le développement de produits financiers conformes aux normes internationales.

Cette évolution devrait renforcer la professionnalisation du marché et attirer davantage d’investissements étrangers.

Des indicateurs macroéconomiques favorables devraient également dynamiser le marché. Le gouvernement vietnamien vise une croissance du PIB de 10 % en 2026, ce qui pourrait entraîner de nouvelles mesures de relance et une amélioration des flux de capitaux vers les actions.

VNDirect Securities prévoit qu’à moyen terme, les flux de capitaux se renforceront et reviendront sur le marché après les fêtes, soutenant ainsi l’indice VN-Index et le propulsant vers la prochaine zone de résistance, aux alentours de 1.940 points.

Selon Huynh Anh Huy, directeur de l’analyse sectorielle chez Kafi Securities, le sentiment du marché s’améliore souvent après le Têt. Conjuguée à la tradition culturelle d’investir pour porter chance, cette tendance devrait favoriser le retour des capitaux, les investisseurs finalisant la restructuration de leurs portefeuilles et acceptant une prise de risque plus élevée.

VNA/CVN