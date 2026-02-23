Les ports et postes frontières tournent sans interruption pendant le Têt

Du Nord au Sud, les ports et postes frontières du Vietnam ont maintenu un fonctionnement stable et ininterrompu pendant les neuf jours des vacances du Nouvel An lunaire (Têt), assurant la fluidité du trafic de marchandises et de passagers et prévenant toute perturbation des activités commerciales.

Photo : VNA/CVN

Au terminal à conteneurs international Hateco Hai Phong, les cadres et les employés ont maintenu leur rythme de travail habituel.

Vu Van Tiên, docker avec plus de dix ans d’expérience des quarts de travail pendant le Têt, a déclaré que rester en poste pendant les vacances était devenu une habitude, la priorité étant d’assurer la continuité du trafic de marchandises.

L’ambiance au port de Nam Dinh Vu est restée animée pendant les festivités. Les sirènes des navires résonnaient sur les quais tandis que les conteneurs étaient chargés et déchargés à un rythme soutenu, et que les camions s’alignaient en flux continu. Le système de port intelligent, doté de la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation et des codes des conteneurs, ainsi que des bordereaux de livraison électroniques, permettait aux véhicules d’entrer et de sortir en quelques secondes grâce à la simple lecture d’un code QR.

Pham Van Bac, de la société VMS Transport Co., Ltd., a déclaré que la rapidité et la facilité de la manutention des marchandises en ce début d’année étaient de bon augure pour les entreprises.

Selon l’Autorité portuaire maritime de Hai Phong, du 14 février (27e jour du dernier mois lunaire) au 20 février à 14h30 (4e jour du Têt), la zone portuaire a enregistré 349 escales de navires et de voies navigables intérieures, pour un volume total de marchandises traitées atteignant 1,58 million de tonnes et 137 918 EVP.

Les chiffres indiquent une hausse de 25% des escales, de 22% du tonnage et de 30% du volume de conteneurs par rapport au Têt 2025.

Le directeur Bùi Nguyên Khôi a déclaré que les compagnies maritimes et les entreprises portuaires avaient été invitées à mobiliser du personnel 24 h/24 afin de gérer rapidement les incidents et de garantir la sécurité maritime, la prévention des incendies et la protection de l’environnement.

Au port de Cai Lân, dans la province de Quang Ninh, la manutention des marchandises en vrac s’est poursuivie dès le premier jour de l’an, grâce à un déploiement suffisant de personnel et d’équipements pour répondre aux volumes importants d’expéditions.

Dans la province de Nghê An, le port de Cua Lo a repris ses activités à plein régime dès le troisième jour du Têt, avec sept navires à quai pour le chargement et le déchargement. Le port a également accueilli un porte-conteneurs à destination de Dongguan, en Chine, avec un trafic post-fêtes estimé à 15 000 tonnes par jour.

Dans le sud, le dédouanement au port de Cat Lai a été maintenu pendant tout le Têt. Les douaniers étaient de service en permanence, assurant une coordination étroite tout au long de la chaîne d’import-export. Des plannings de service transparents et des procédures électroniques simplifiées ont permis de réduire les temps d’attente et de faciliter les activités commerciales.

Les postes frontières ont également fonctionné de manière ordonnée. Au poste frontière international de Huu Nghi, le trafic passagers a augmenté régulièrement pendant les fêtes, atteignant plus de 18.700 passages le quatrième jour du Têt. Les gardes-frontières ont déployé un personnel suffisant pour assurer la fluidité des procédures d’entrée et de sortie.

Parallèlement, au poste frontière de la route internationale Kim Thanh II, dans la province de Lào Cai, les douanes, les gardes-frontières et les services de quarantaine ont coordonné efficacement leurs efforts dès le petit matin. À 8 h, le premier jour du Têt, un camion transportant 17 tonnes de durians a été autorisé à l’exportation vers Hekou, en Chine, marquant un début prometteur pour le commerce transfrontalier.

Le maintien des opérations dans les principaux centres logistiques pendant le Têt a non seulement garanti la continuité des flux de marchandises, mais a également donné un ton dynamique aux activités de production et commerciales en ce début d’année 2026, jetant ainsi les bases d’une croissance économique et d’un développement des échanges commerciaux.

VNA/CVN