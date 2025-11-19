Tennis : Alcaraz forfait, la Coupe Davis privée d'une nouvelle tête d'affiche

Nouveau coup dur pour une compétition en quête de crédibilité : le N o 1 mondial Carlos Alcaraz est forfait pour la phase finale de la Coupe Davis qui débute mardi 18 novembre à Bologne, une absence qui s'ajoute à celles de Jannik Sinner et Lorenzo Musetti.

"Je suis vraiment désolé d'annoncer que je ne pourrai pas jouer", a écrit sur son compte X la principale tête d'affiche du "Final 8" de la compétition, expliquant souffrir d'un "oedème (...) à la jambe droite".

Le sextuple vainqueur en Grand Chelem s'est blessé dimanche lors de la finale du Masters de Turin, qu'il a perdue en deux sets contre son grand rival Jannik Sinner (2e).

Après le match, l'Espagnol s'était cependant montré rassurant quant à la gravité de sa blessure.

"Pour être honnête, ça ne m'a pas trop affecté, je pouvais courir, je pouvais me battre sur toutes les balles. Évidemment, j'y ai pensé parfois, mais ce n'est pas parce que j'ai ressenti quelque chose à mon ischio-jambier que j'ai perdu", avait insisté le No1 mondial.

Selon un communiqué de la Fédération espagnole de tennis (RFET), Alcaraz a rejoint lundi 17 novembre ses équipiers à Bologne, où il a passé des examens médicaux qui ont révélé "une surcharge musculaire importante avec un oedème marqué dans l'ischio-jambier de sa jambe droite".

Il "rentrera dès mardi 18 novembre en Espagne", a précisé la RFET.

Sans Sinner, Musetti et Davidovich

Sa saison s'achève ainsi sur un bilan de huit titres, dont Roland-Garros et l'US Open.

"J'ai toujours dit qu'il n'y avait rien de plus grand que de jouer pour l'Espagne et je me réjouissais vraiment" de partir en quête d'un septième titre espagnol en Coupe Davis, a assuré Alcaraz sur X.

Malgré cette déclaration d'amour à la Coupe Davis, le forfait du patron du circuit est un revers de plus pour les organisateurs de la compétition, sous le feu des critiques depuis l'abandon en 2019 du format historique de la compétition et l'introduction d'une phase finale à huit équipes.

Pour cette première édition de la phase finale en terres italiennes, les deux meilleurs joueurs transalpins manquent en effet à l'appel.

Si le forfait du quadruple vainqueur de Grand Chelem Jannik Sinner était officiel depuis octobre, celui de son compatriote Lorenzo Musetti (8e) a été annoncé en dernière minute.

Après son élimination au Masters de Turin, le No2 italien a invoqué sa "condition physique" et l'arrivée imminente de son deuxième enfant pour justifier son absence à Bologne.

"Exhibition"

Le joueur le mieux classé - et seul membre du top 10 - à Bologne sera le No3 mondial Alexander Zverev, qui a qualifié la compétition d'"exhibition qu'on a appelée Coupe Davis".

Le Hambourgeois a enfoncé le clou en affirmant que sa présence à Bologne n'était due qu'aux suppliques de ses équipiers vieillissants, inquiets de voir leurs chances de soulever le Saladier d'argent s'amenuiser au fur et à mesure qu'ils prennent de l'âge.

Mauvaise affaire pour les organisateurs de la Coupe Davis et les tifosi en quête de frissons, le forfait d'Alcaraz fera sans doute le bonheur de la redoutable sélection tchèque, que l'Espagne affronte jeudi 20 novembre en quarts de finale.

Le capitaine Tomas Berdych aura l'embarras du choix pour les deux matches de simple, puisque Jiri Lehecka (17e), Jakub Mensik (19e) et Tomas Machac (32e) sont eux bien présents.

Dans le camp espagnol, David Ferrer a convoqué Jaume Munar (36e), Pablo Carreno (89e), Pedro Martinez (95e), et le spécialiste du double Marcel Granollers.

Mais pas le 14e mondial Alejandro Davidovich, à qui le capitaine ibère reproche son forfait de dernière minute au second tour des qualifications de la Coupe Davis en septembre. Une absence de plus qui risque de peser lourd à Bologne.

