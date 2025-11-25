Tennis : Kyrgios jouera le tournoi de Kooyong, un œil sur l'Open d'Australie

Nick Kyrgios s'est engagé mardi 25 novembre au tournoi de Kooyong en janvier, un signe que le fantasque Australien, régulièrement blessé ces dernières années, espère ensuite disputer l'Open d'Australie à Melbourne.

Photo : AFP/VNA/CVN

Kyrgios, 30 ans, a disparu du circuit ATP depuis mars, et n'a joué que six matches en simple (avec une seule victoire pour cinq défaites) au cours des trois dernières saisons en raison d'opérations chirurgicales au poignet et au genou.

Il s'est pourtant aligné au tournoi exhibition de Kooyong, du 13 au 15 janvier à Melbourne, étape traditionnelle de préparation à l'Open d'Australie qui débute trois jours plus tard.

Il y retrouvera notamment l'Italien Lorenzo Musetti, No8 mondial, le No11 mondial du Kazakhstan Alexander Bublik, et les récents vainqueurs italiens de la Coupe Davis Flavio Cobolli et Matteo Berrettini.

Début novembre, le finaliste de Wimbledon 2022 avait affirmé que sa blessure au genou gauche avait soudain évolué favorablement et qu'il pouvait espérer "un miracle" pour jouer l'Open d'Australie (18 janvier-1er février), pour lequel il lui faudrait une invitation des organisateurs.

Kyrgios a atteint la 13e place mondiale mais a chuté au 666e rang en raison de sa longue période d'inactivité. Son dernier match remonte à sa défaite au deuxième tour à Miami en mars.

Avant Kooyong, l'Australien devrait participer à la Ligue mondiale 2025 en Inde et il doit affronter le 28 décembre la No1 mondiale chez les femmes Aryna Sabalenka dans un match exhibition à Dubai surnommé "la Bataille des sexes".

AFP/VNA/CVN