La Roma prend la tête, l'AC Milan bat l'Inter et remonte à la 2e place

La Roma a pris la tête du Championnat d'Italie grâce à une victoire autoritaire 3-1 à Crémone et l'AC Milan, porté par un super Mike Maignan, a arraché la victoire 1-0 dans le derby face à l'Inter pour remonter à la deuxième place, dimanche 23 novembre pour la 12 e journée.

>> Italie : l'Inter craque à Bologne et relance Naples dans la course au titre

>> Italie : Naples reprend la tête au soir de la 6e journée, la Roma nouveau dauphin

>> Italie : Naples, trop fort pour l'Inter, reprend des couleurs et les commandes

Photo : AFP/VNA/CVN

Première, l'équipe de Gian Piero Gasperini compte 27 points, deux de plus que l'AC Milan et Naples (25 pts), eux-mêmes talonnés par l'Inter et Bologne (4e et 5e, 24 pts).

"J'ai dit hier qu'on avait raison de rêver à ces places, même si les rêves deviennent rarement réalité. Nous allons essayer de prolonger ce rêve un peu plus longtemps", a dit Gasperini, arrivé l'été dernier à Rome après neuf saisons à la tête de l'Atalanta Bergame.

La Roma a ouvert le score dès la 17e minute grâce à un but de son international argentin Matias Soulé d'une frappe aux 18 mètres. Après un but refusé par la VAR pour un hors-jeu millimétrique en fin de première période, Rome a ensuite fait le break en cinq minutes, grâce à son Irlandais Evan Ferguson, à la conclusion d'une action d'école en triangle dans la surface (2-0, 64e), et au Brésilien Wesley França, lancé en profondeur sur un contre (3-0, 69e).

La Cremonese a sauvé l'honneur dans le temps additionnel (3-1, 90e+3), pour le 6e but seulement encaissé par la Roma en 12 journées.

L'Inter avait cependant la possibilité de reprendre la tête dans la soirée s'il battait l'AC Milan, mais Mike Maignan et ses coéquipiers ont réussi à s'imposer dans le "Derby della Madonnina".

Photo : AFP/VNA/CVN

Le gardien des Bleus a été monumental pour sortir une tête plongeante spectaculaire de Marcus Thuram dès la 4e minute. L'attaquant tricolore, titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure le 9 novembre, a ensuite obtenu un penalty en seconde période, mais son coéquipier Hakan Çalhanoglu a buté à son tour sur "Magic Mike" (73e).

Maignan a réussi plusieurs autres arrêts très propres et a bénéficié d'un soupçon de chance quand il a été sauvé par son poteau sur une tête de Francesco Acerbi en première période.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par Christian Pulisic, qui a repris victorieusement une frappe d'Alexis Saelemaeker repoussée par Yann Sommer (54e). Avec son cinquième but cette saison, l'Américain a rejoint Çalhanoglu et Riccardo Orsolini, de Bologne, en tête du classement des buteurs de Serie A.

Adrien Rabiot a également réussi un excellent match pour les rossoneri, la plupart du temps dominés par un Inter qui a multiplié les centres, sans succès.

L'AC Milan, qui avait été battu sur son terrain par la Cremonese lors de la toute première journée, n'a plus perdu en championnat depuis, même si les joueurs de Massimiliano Allegri ont concédé cinq nuls sur les sept derniers matches de Serie A.

AFP/VNA/CVN







