"Une nouvelle aventure" pour Mick Schumacher, qui rejoint le championnat Indycar

À défaut de retrouver un volant en Formule 1, Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher, s'est engagé avec Rahal Letterman Lanigan Racing pour piloter en Indycar en 2026, a annoncé lundi 24 novembre l'écurie américaine.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) a annoncé aujourd'hui que Mick Schumacher, 26 ans, courra pour l'équipe dans la série NTT INDYCAR en 2026", indique l'écurie dans un communiqué. "Le fils du légendaire septuple champion de Formule 1, Michael Schumacher, apporte avec lui un palmarès impressionnant qui comprend 43 départs en Formule 1, avec une sixième place comme meilleur résultat, ainsi que trois podiums en Championnat du monde d'endurance (WEC)."

Mick Schumacher, qui pilotait ces deux dernières saisons pour Alpine en endurance, disputera la saison complète d'Indycar en 2026, y compris les prestigieux 500 miles d'Indianapolis. Ses coéquipiers seront Graham Rahal et le jeune Louis Foster, élu meilleur débutant cette année dans ce championnat.

L'Allemand avait piloté durant deux ans en Formule 1, en 2021 et 2022. Mais dans une Haas, qui se débattait en fond de grille, il avait eu du mal à s'illustrer.

Il a effectué un test avec l'écurie RLL le 13 octobre sur le circuit routier d'Indianapolis, où il a "impressionné l'équipe avec son rythme, son adaptation et ses retours techniques", ajoute le communiqué.

Mick Schumacher s'est dit "ravi" de cette opportunité. "Fort de mon expérience en F1 et en endurance, et ayant participé à diverses séries de courses au fil des ans, je dispose de connaissances et d'un savoir-faire qui, j'en suis sûr, contribueront à un excellent partenariat", a-t-il indiqué, cité dans le communiqué.

"J'ai également été immédiatement séduit par la voiture et l'approche américaine du sport automobile, qui semble privilégier une course pure et directe, et c'est précisément cet aspect qui me réjouit particulièrement", a-t-il ajouté. "Pour moi, une nouvelle aventure commence ici, et j'ai hâte que la saison démarre."

Dans ce championnat Indycar de plus en plus qualitatif, il devra toutefois apprendre à piloter sur les circuits ovales. Le calendrier pour 2026 compte 17 courses, disputées sur des circuits classiques, sur des ovales ou sur des tracés en ville souvent piégeur.

L'écurie RLL, motorisée par Honda, est notamment codétenue par l'ancien pilote Bobby Rahal, et l'ancien animateur télé David Letterman. Mais elle n'a pas obtenu le succès escompté durant la saison écoulée, Graham Rahal, son meilleur pilote, ne terminant que 19e du championnat.

AFP/VNA/CVN