Ligue des champions : pour l'OM, Newcastle vaut cher

À l'aise en championnat mais à la traîne en Ligue des champions, l'OM n'a plus beaucoup de cartes à abattre sur la scène européenne et a besoin d'une victoire mardi 25 novembre contre Newcastle, un match qui convoque les souvenirs de Didier Drogba et de l'épopée de 2004.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Maintenant, on doit prendre des points en Ligue des champions. On est un peu dans l'urgence, on ne va pas se mentir", a lâché dans un sourire Pierre-Emerick Aubameyang dès vendredi soir et une victoire joliment emballée à Nice (5-1).

En Ligue 1, l'OM est dans son élément, avec trois victoires d'affilée, la meilleure attaque et une solide deuxième place avec vue directe sur le leader parisien.

Les choses sont plus compliquées en Ligue des champions, où Marseille a souvent été bon mais rarement récompensé. Les points perdus contre le Sporting Lisbonne (2-1) et l'Atalanta Bergame (1-0) risquent ainsi de manquer car l'OM se retrouve, avec trois points seulement, du mauvais côté de la ligne de flottaison, 25e et premier éliminé virtuel.

"On a pris trop peu de points lors des quatre premiers matches. On méritait un peu plus. On a mal joué contre l'Atalanta, mais trois points en quatre matches, c'est peu pour ce qu'on a fait. Mais on peut prendre des points partout sur les quatre prochains", a estimé l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi lundi.

Avant d'aller deux fois en Belgique affronter l'Union Saint-Gilloise et le Club Bruges et d'accueillir Liverpool, l'OM commence donc mardi par la réception de Newcastle, une affiche qui a beaucoup fait pour la légende marseillaise de Didier Drogba.

En 2004, lors d'une des plus grandes soirées européennes de l'histoire du club, l'Ivoirien avait envoyé l'OM en finale de la Coupe de l'UEFA d'un doublé et d'un dribble derrière la jambe d'appui entré dans la mythologie locale.

Photo : AFP/VNA/CVN

La forme de Greenwood

Mardi, comme il y a 21 ans, le Stade Vélodrome sera plein à craquer, avec notamment 3000 supporters des "Magpies", réputés plutôt placides. Et le public marseillais sait qu'une victoire n'est pas loin d'être indispensable, même si José Mourinho, grand expert de la Ligue des champions, estime qu'"entre neuf et 11 points" pourraient suffire cette saison pour atteindre les barrages.

"Je n'ai pas l'expérience de Mourinho pour faire ce genre de calculs mais je sais qu'on va devoir gagner quelques matches. Un ne suffira pas", a reconnu De Zerbi.

"On joue chaque match comme une finale. Celui-là sera dur mais on a besoin de points", a de son côté jugé Angel Gomes. "On se prépare pour gagner et il y aura d'autres matches après. On ne sait pas ce qui peut se passer, on reste optimistes", a ajouté le milieu de terrain anglais.

L'affaire ne sera pas simple, tout de même, contre une formation très solide, bâtie autour d'un milieu de terrain Joelinton-Sandro Tonali-Bruno Guimaraes "du plus haut niveau mondial", selon les mots de De Zerbi.

Avec Newcastle, l'OM va se retrouver face à un adversaire au parcours inversé, irrégulier voire décevant en Premier League (14e après 12 journées), mais très performant en Ligue des champions avec une courte défaite initiale contre Barcelone puis trois victoires sans but encaissé.

Capable de battre Manchester City samedi à domicile, Newcastle est en revanche moins performant à l'extérieur, avec un seul succès toutes compétitions confondues cette saison, sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions.

La statistique offre à l'OM une raison d'y croire. La forme de Mason Greenwood, encore irrésistible vendredi contre Nice, en est une autre. Depuis son arrivée à l'OM, l'Anglais a déjà inscrit 33 buts, soit un de plus que... Didier Drogba.

AFP/VNA/CVN