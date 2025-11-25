Canal+ garde l'intégralité des Coupes d'Europe, dont la Ligue des champions, jusqu'en 2031

Canal+ a conservé l'intégralité des droits TV des Coupes d'Europe pour le territoire français, dont ceux de la Ligue des champions, pour la période 2027-2031, a-t-on appris jeudi 20 novembre de source proche du dossier.

Canal+, qui déboursait 480 millions d'euros par saison pour diffuser en France les trois compétitions européennes (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Conférence), a gardé son exclusivité à un prix "légèrement inférieur au contrat en cours", selon la même source.

D'après une autre source, la chaîne devra désormais s’acquitter d'environ 450 millions d'euros par saison pour diffuser l'ensemble des Coupes d'Europe.

Canal+ a donc réussi à braver la menace des plateformes mondiales de streaming alors que l'UEFA souhaitait les attirer avec un lot réservé à la meilleure affiche de la semaine en Ligue des champions.

L'objectif global de l'instance européenne est de dépasser des revenus de 5 milliards d'euros par an pour les droits de diffusion des Coupes d'Europe à l'échelle mondiale, contre 4,4 milliards d'euros actuellement (dont 3,6 milliards d'euros annuels pour la seule Ligue des champions) pour le cycle 2024-2027.

L'UEFA avait dans un premier temps fixé mardi 18 novembre comme date-limite pour le dépôt des offres, avant de lancer un 2e tour prenant fin ce jeudi 20 novembre.

Conserver les droits des trois Coupes d'Europe, dont la prestigieuse Ligue des champions, est une très bonne nouvelle pour Canal+, assuré de garder son principal produit football alors que la chaîne ne diffuse plus la Ligue 1 depuis la saison 2024-2025.

"Nous sommes très fiers de renouveler notre partenariat avec l'UEFA jusqu'en 2031, venant conforter notre statut de premier diffuseur mondial des compétitions européennes de football (...)", a réagi dans un communiqué Maxime Saada, le président du directoire de la chaîne. "Cette prolongation illustre notre ambition : offrir à nos abonnés le meilleur du football européen, avec toujours plus de spectacle, d’émotions et d’expertise grâce au savoir-faire unique de la rédaction des sports de Canal+", a-t-il ajouté.

Selon une troisième source proche du dossier, certains matches de Ligue des champions pourraient être sous-licenciés à BeIN Sports, que Canal+ distribue en exclusivité.

L'UEFA, qui n’a pas encore communiqué sur cet appel d’offres, continue de son côté de lorgner les grands acteurs du numérique en plus de ses diffuseurs traditionnels, alors qu’Amazon Prime a signé en juillet 2024 un accord mondial sur 11 ans pour 17 milliards d’euros avec la Ligue nord-américaine de basket (NBA), et qu'Apple s’est associé à la MLS, le championnat nord-américain de football (soccer).

