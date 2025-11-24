Espagne : le Real Madrid évite la crise à Elche mais récupère son trône

Mené à deux reprises sur la pelouse du promu Elche, le Real Madrid a évité la crise dimanche 23 novembre (2-2) en arrachant un point précieux qui lui permet de récupérer sa première place, qu'occupait le FC Barcelone depuis sa victoire la veille contre Bilbao (4-0).

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais tout est (déjà) à refaire pour le Real !

Car le géant madrilène (1er, 32 points), qui pensait au soir du Clasico avoir creusé un écart décisif (+5) dans la course au titre, ne devance plus le Barça que d'une petite longueur au classement. Et il vivra ces prochaines semaines sous la menace de son éternel rival, après ce troisième match sans victoire toutes compétitions confondues.

Opportuniste après un cafouillage dans la surface, le milieu anglais Jude Bellingham, trouvé en retrait par Kylian Mbappé, a sauvé la tête des siens sur le gong (87e, 2-2), alors que le promu avait repris l'avantage d'une frappe limpide du gauche du jeune Alvaro Rodriguez (84e, 2-1), formé au Real.

Le défenseur espagnol Dean Huijsen avait permis aux Merengues de revenir une première fois dans le match sur corner (78e, 1-1), répondant à l'ouverture du score d'Aleix Febas (53e, 1-0), autre joueur formé à la Maison Blanche.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette performance insuffisante risque d'accentuer la pression sur l'entraîneur madrilène Xabi Alonso, qui avait choisi de faire tourner à trois jours du déplacement à Athènes pour affronter l'Olympiakos en Ligue des champions.

Elle souligne également que le club merengue reste pour l'instant bien trop dépendant des éclairs de sa superstar Kylian Mbappé, mis en échec par le gardien prêté par le Barça Iñaki Peña (30e, 33e) et muet pour la troisième rencontre d'affilée après un début de saison record.

L'Atlético s'arrache aussi à Getafe

À trois jours d'un choc en Ligue des champions face à l'Inter, l'Atlético Madrid a lui aussi évité de justesse un nouveau faux-pas dans la course au titre, ne s'imposant qu'en fin de match (1-0) sur la pelouse de Getafe dans l'autre derby de la capitale espagnole.

Photo : AFP/VNA/CVN

Longtemps incapables de percer la défense très compacte de leur modeste voisin, les Colchoneros ont trouvé la faille à quelques minutes du terme sur une remise de l'Italien Giacomo Raspadori détournée dans son propre but par le défenseur portugais Domingos Duarte (83e, 1-0), qui tentait d'intervenir devant Antoine Griezmann.

Ce cinquième succès consécutif en Liga permet à l'Atlético (4e, 28 points) de rester au contact de ses concurrents dans la course au titre, à une longueur de Villarreal (3e, 29 points).

Plus tôt dans l'après-midi, le Betis Séville (5e, 21 points) avait décroché le match nul (1-1) face à Gérone (18e, 11 points), toujours en difficulté, grâce au retour de son meneur de jeu Isco, passeur décisif pour l’Argentin Valentin Gomez après plus de trois mois d’absence.

L’international espagnol de 33 ans avait été honoré avant la rencontre par un superbe tifo officialisant sa prolongation jusqu’en 2028.

Après avoir tenu en échec le Real Madrid avant la trêve (0-0), le Rayo Vallecano (13e, 16 points) a enchaîné un deuxième nul sur le même score à Oviedo (20e, 9 points), toujours bon dernier.

