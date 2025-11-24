Coupe Davis : devant ses tifosis et sans Sinner, l'Italie réussit le triplé

Le triplé, à domicile : l'Italie a fait oublier l'absence de ses stars Jannik Sinner et Lorenzo Musetti en décrochant contre l'Espagne une troisième Coupe Davis d'affilée, dimanche 23 novembre à Bologne.

Flavio Cobolli (22e mondial) a apporté le point décisif à la sélection transalpine en battant 1-6, 7-6 (7/5), 7-5 l'Espagnol Jaume Munar (36e), quelques heures après la victoire 6-3, 6-4 de Matteo Berrettini (56e) contre Pablo Carreno (89e).

"Je ne sais même plus où je suis", a commenté le vainqueur quelques instants après avoir embrassé le court.

"La seule chose que je sache, c'est que je suis champion du monde", a exulté Cobolli, allègrement étreint par ses équipiers et son capitaine Filippo Volandri dès la balle de match remportée. "C'était un effort d'équipe", a estimé Matteo Berrettini en conférence de presse.

Depuis le bord du court, l'équipe italienne a encouragé Cobolli "aussi fort qu'(elle) a pu. Je pense que c'est notre force, notre arme : on joue chaque match à cinq, même à six avec le capitaine", a développé celui qui a gagné ses trois simples de la semaine.

Lauréate en septembre de la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) pour la deuxième année d'affilée, l'Italie règne sans partage sur les deux principales compétitions par équipes du tennis mondial.

Déjà victorieuse 2-0 de l'Autriche mercredi en quart de finale, et de la Belgique sur le même score vendredi en demi-finale, la sélection hôte n'a pas perdu le moindre match durant la phase finale, disputée pour la première fois sur ses terres après plusieurs éditions à Malaga (Espagne).

En d'autres termes, trois des cinq membres de l'équipe italienne (Lorenzo Sonego, Simone Bolelli et Andrea Vavassori) n'ont pas eu besoin de monter sur le court à Bologne pour soulever le Saladier d'argent.

Mais Cobolli aura dû batailler pendant près de trois heures pour marquer le second point synonyme de victoire. "Dans le premier set, j'étais un peu nerveux", a reconnu Cobolli devant son capitaine aux yeux embués par l'émotion d'une victoire devant les tifosis.

"Mais par la suite, j'ai trouvé les ressources au fond de moi", s'est-il félicité. Aucun pays n'avait gagné trois années de suite le Saladier d'argent depuis les États-Unis, vainqueurs de cinq éditions consécutives entre 1968 et 1972.

"Très bonne année" pour l'Espagne

Si les Italiens sont encore loin des 32 titres américains en Coupe Davis, ils ont décroché dimanche leur quatrième sacre dans la compétition, après ceux de 1976, 2023 et 2024.

Un succès d'autant plus notable qu'il a été conquis sans le No2 mondial Jannik Sinner, soucieux de disposer du maximum de temps possible pour préparer la saison 2026.

L'autre membre italien du top 10, le 8e mondial Lorenzo Musetti, avait lui aussi déclaré forfait, invoquant sa "condition physique" et l'arrivée imminente de son deuxième enfant.

"Je ne veux pas parler de ceux qui ne sont pas ici", a évacué Filippo Volandri. "On aurait beau avoir le No1 mondial, qu'est-ce qui fait la différence en fin de compte ? C'est le lien entre les joueurs. On a un lien formidable, des joueurs formidables", a insisté le capitaine italien.

Malgré l'absence des deux stars italiennes, "plus de 62.000 spectateurs" (sur une capacité maximale d'environ 70.000 places sur la semaine) ont assisté sur site à la phase finale, ont indiqué les organisateurs, précisant qu'il s'agissait d'une estimation provisoire.

Le camp espagnol était également déforcé en l'absence du No1 mondial Carlos Alcaraz, blessé à la jambe droite, et du 14e Alejandro Davidovich, non retenu par le capitaine David Ferrer. Ce dernier a préférer retenir "l'expérience" accumulée par ses joueurs à Bologne plutôt que la défaite.

"Bravo à toute l'équipe", a écrit Rafael Nadal sur X. "Semaine impressionnante en Coupe Davis." "De mon point de vue, c'était une très bonne année en Coupe Davis", a renchéri Ferrer. "Après la défaite, je leur ai dit (aux joueurs espagnols, NDLR) qu'ils devaient être fiers. Désormais, l'heure est au repos", a conclu Ferrer.

La phase finale de la Coupe Davis était en effet le dernier rendez-vous de l'année 2025, avant le coup d'envoi de la saison 2026 le 2 janvier en Australie.

