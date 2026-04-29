WTA 1000 de Madrid : la N.1 mondiale Sabalenka éliminée par Baptiste

Invaincue depuis le début de l'année, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka a été éliminée mardi 28 avril en quart de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid par l'Américaine Hailey Baptiste (N.32), victorieuse 2-6, 6-2, 7-6 (8/6) après plus de 2h30 de jeu.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce revers met fin à une série de quinze victoires consécutives de la quadruple lauréate en Grand Chelem.

La Bélarusse de 27 ans, tenante du titre, avait remporté la première manche assez facilement, mais elle est passée totalement à côté de la deuxième en concédant trois fois son service et n'a converti aucune de ses six balles de match lors du troisième set.

Sabalenka avait déjà souffert au tour précédent face à la Japonaise Naomi Osaka (15e) 6-7 (1/7), 6-3, 6-2, qu'elle avait finalement dominée après 2h20 de combat.

À 24 ans, Hailey Baptiste, qui n'avait jamais battu une joueuse du Top 5 et ne compte aucun titre en simple sur le circuit, affrontera en demi-finales la Russe Mirra Andreeva, 9e mondiale, victorieuse plus tôt de la Canadienne Leylah Fernandez (24e) 7-6 (7/1), 6-3.

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Dans ce match renversant, c'est Sabalenka qui a rapidement pris les devants, malgré une petite frayeur alors qu'elle menait 4-2, 40-0. Elle avait alors dû sauver deux balles de débreak, à chaque fois grâce à un ace, avant finalement de conclure le set 6-2.

Mais la numéro un a très mal entamé la deuxième manche en perdant son service d'entrée, après deux doubles-fautes consécutives. Elle l'a de nouveau concédé pour être menée 4-0 par Baptiste.

Malgré un débreak obtenu de haute lutte, Sabalenka a perdu une troisième fois sa mise en jeu pour laisser le gain du deuxième set à l'Américaine (6-2), très efficace en service et en revers.

Dans la troisième manche, la N.1 mondiale a semblé reprendre le contrôle de la rencontre en faisant rapidement le break, mais Baptiste a réussi à recoller à 2-2 et a même eu trois balles pour mener 3-2, finalement sauvées par Sabalenka.

La Bélarusse, décidément très fébrile, a ensuite encore perdu sa mise en jeu. Elle a toutefois profité de quelques erreurs de Baptiste pour égaliser puis repasser devant.

Mais l'Américaine s'est montrée héroïque en sauvant cinq balles de match pour revenir à 5-5. Les deux joueuses ont alors perdu chacune leur service et ont dû se départager au jeu décisif.

Sabalenka a eu une sixième balle de match, mais son revers a fini dans le couloir pour quelques centimètres, avant qu'elle ne commette une autre faute directe qui a offert cette fois une balle de match à Baptiste. L'Américaine, d'un coup droit dans le coin et sur la ligne, n'a pas laissé passer sa chance de faire tomber la N.1 mondiale.

AFP/VNA/CVN