NBA : Cunningham maintient Détroit en course contre Orlando

Une immense performance de Cade Cunningham lors d'un duel de haut vol contre Paolo Banchero a permis aux Detroit Pistons de s'imposer face au Magic d'Orlando et de rester en lice le 29 avril au premier tour des play-offs NBA.

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Cunningham vs Banchero, duel en haute altitude

Photo : AFP/VNA/CVN

Cade Cunningham pour les Pistons et Paolo Banchero pour le Magic ont tous deux inscrit 45 points lors d'un duel intense qui a tourné à l'avantage de Détroit (116-109).

Pour la deuxième fois seulement en play-offs, deux adversaires ont ainsi inscrit au moins 45 points chacun, après Donovan Mitchell et Jamal Murray en 2020.

Les Pistons, au bord de l'élimination alors qu'ils possédaient le meilleur bilan de la saison régulière de la conférence Est, réduisent ainsi l'écart à 3-2 en faveur d'Orlando dans cette série au meilleur des sept matches avant la 6e rencontre le 1er mai en Floride.

"On a des battants dans l'équipe, on a su donner le meilleur alors que l'on était dos au mur", a apprécié Cunningham au micro de Prime Video, après avoir battu le record de points inscrits sur un match de play-offs de la franchise du Michigan (13 sur 23 au tir).

Paolo Banchero a aussi été immense pour le Magic avec 45 points (17 sur 31), 9 rebonds et 7 passes.

Alors que les Pistons maîtrisaient le match, Banchero a ramené son équipe à six points à 3 min 23 de la sirène, puis à trois points à 1 min 12, avant une ultime réponse à mi-distance de Cunningham derrière le dernier des 16 précieux rebonds offensifs des Pistons.

Cleveland garde la main contre Toronto

Après deux défaites à l'extérieur, les Cleveland Cavaliers se sont imposés à domicile 125-120 face aux Toronto Raptors et mènent ainsi 3-2 en conservant l'avantage du terrain.

Les Raptors de RJ Barrett (25 points, 12 rebonds) avaient pris l'avantage de 12 points après la pause mais ont été renversés entre la fin du 3e et le début du 4e quart-temps par James Harden (23 points, 9 rebonds, 5 passes), Evan Mobley (23 points, 9 rebonds, 3 contres) et leurs coéquipiers.

Le match 6 aura lieu le 1er mai au Canada.

AFP/VNA/CVN