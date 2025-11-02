Tennis de table : Alexis Lebrun en demi-finale à Montpellier

Alexis Lebrun s'est qualifié pour les demi-finales du WTT Champions de Montpellier, sa ville natale, où il sera le dernier Français en lice.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'aîné des Lebrun, 22 ans, a réussi une belle performance en dominant le Slovène Darko Jorgic, qui le devance au classement mondial (10e contre 13e), 4 sets à 2 (8-11, 12-10, 11-7, 11-5, 6-11, 11-4).

Il affrontera pour une place en finale le Suédois Truls Moregardh, 5e mondial et médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Paris, pour entretenir l'ambition de succéder à son jeune frère Félix, vainqueur l'an passé de ce tournoi du deuxième niveau mondial, équivalent d'un Masters 1000 en tennis.

"C'était plus en maîtrise qu'hier, c'est un match bien construit. C'est une vraie étape dans mon parcours. Le gain du deuxième set m'a fait beaucoup de bien", a dit Alexis Lebrun sur RMC Sport.

Le récent champion d'Europe par équipes, avec son cadet Félix et Simon Gauzy, a failli se retrouver en situation difficile à la fin du deuxième set. Après avoir perdu le premier, il s'est fait remonter à 10-10 après avoir mené 9-4. Mais il a réussi à conclure d'une fulgurante remise en coup droit.

Après ce tournant, le Montpelliérain a largement dominé, malgré un petit passage à vide dans le cinquième set.

L'autre Français engagé en quarts de finale, Simon Gauzy, a été stoppé 4 sets à 1 par le Japonais Sora Matsushima (13-11, 4-11, 11-9, 11-4, 11-7).

Gauzy (31 ans, 17e mondial) avait réussi l'exploit de battre en huitièmes de finale Félix Lebrun. Il a trop souvent couru après le score face au jeune champion du Japon, âgé de 18 ans (15e mondial).

AFP/VNA/CVN