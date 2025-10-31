NBA : Wembanyama, un brillant début de saison qui marque l'histoire des Spurs

Le phénomène Victor Wembanyama, excellent depuis la reprise, a mené les San Antonio Spurs à un début de saison NBA record pour eux, un petit pas en direction des étoiles qui lui sont promises.

Abonnés aux bas-fonds du classement depuis cinq ans, les Spurs et leurs fans dédiés peuvent enfin relever la tête : ils sont invaincus en cinq matchs depuis le début de saison, après un succès face au Miami Heat jeudi 30 octobre 107 à 101.

"Je pensais au record, à l'histoire des Spurs, j'étais juste fier d'être un Spur", a déclaré Wembanyama, interrogé après la rencontre sur le long cri qu'il a poussé, une fois la victoire acquise.

Cette série inaugurale est en effet inédite pour la franchise texane qui avait pourtant brillé durablement pendant le règne de Gregg Popovich (1996-2024) marqué par cinq titres en 1999, 2003, 2005, 2007 et 2014.

Popovich a passé la main l'an dernier après un AVC à son adjoint Mitch Johnson, et l'équipe est désormais celle de Victor Wembanyama, phénomène drafté en N°1 en 2023, destiné à dominer la NBA et à mener les Spurs vers une 6e bague.

"Cercle vertueux"

Après une deuxième saison arrêtée brutalement par une thrombose veineuse en février (24,3 points de moyenne en 46 rencontres), la reprise du Français âgé de 21 ans s'avère spectaculaire avec 30,2 points, 14,6 rebonds, 3,4 passes et 4,8 contres de moyenne.

"Ce n'est pas du hasard, on n'a pas eu ces cinq victoires pour rien. On a travaillé pour ce bon début de saison et on va essayer d'étirer la série le plus longtemps possible", a commenté "Wemby", dont la faim de succès après huit mois loin des parquets a contaminé ses coéquipiers.

"On est là où l'on veut être. On aime ça! C'est plus facile d'aller se coucher, de venir à l'entraînement, de s'entraîner dur quand on gagne, c'est un cercle vertueux", disait après le 4e succès contre Toronto lundi 27 octobre celui qui a été élu meilleur joueur à l'Ouest à l'issue de la première semaine de compétition.

Depuis sa démonstration pour son retour face à Dallas (40 points), Wembanyama inonde les réseaux sociaux d'actions impensables, rendues possibles par son alliage unique entre taille (2,24 m) et agilité.

L'intérieur All-Star a sensiblement amélioré son jeu offensif avec moins de tirs de loin, plus de tentatives près du cercle et moins de pertes de balle.

Nouvelle "géométrie" des tirs

"Il est visuellement plus agressif. Son nombre de drives (dribbler en direction du cercle depuis une position extérieure, ndlr) par match a doublé", note pour l'AFP l'analyste Azad Rosay, qui contribue notamment au Dreamcast Show sur YouTube.

Pour M. Rosay, Wembanyama a "inversé totalement la géométrie de ses tirs", avec "une meilleure adaptation de ce qu'il est par rapport au jeu".

"Il a une meilleure gestion des appuis, il est un peu plus costaud mais surtout meilleur techniquement balle en main", souligne-t-il.

Des changements "logiques" pour cet étudiant du basket appliqué, qui a cherché conseil cet été auprès de deux glorieux anciens, Kevin Garnett et Hakeem Olajuwon.

S'il a moins brillé jeudi 30 octobre et a été dominé par son vis-à-vis Bam Adebayo, "Wemby" a tout de même conclu avec 27 points, 18 rebonds, 6 passes, 5 contres, symboles de sa dimension nouvelle.

Le Français est aussi de mieux en mieux entouré, avec le rookie de la saison passée Stephon Castle, le flamboyant N°2 de la dernière draft Dylan Harper, ou encore le pivot remplaçant Luke Kornet.

Autre motif d'espoir pour les Spurs, le meneur All-Star De'Aaron Fox n'a pas encore repris, ralenti par une blessure musculaire, comme l'ailier-fort Jeremy Sochan (poignet gauche) et l'intérieur de complément Kelly Olynyk (talon).

De quoi imaginer d'autres séries glorieuses plus tard dans la saison et un potentiel retour des Spurs en play-offs, une première depuis 2019 et une nouvelle raison de briller pour Wembanyama.

