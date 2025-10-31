Tennis : Sinner s'offre un premier quart à Paris, Shelton et De Minaur qualifiés pour le Masters

Le N°2 mondial Jannik Sinner s'est hissé jeudi 30 octobre pour la première fois en quarts de finale du Masters 1000 de Paris, rejoignant notamment l'Australien Alex De Minaur (6 e mondial) et l'Américain Ben Shelton (7 e ), qui ont tous deux décroché leur place au Masters de Turin en gagnant leur huitième de finale dans la capitale française.

À 24 ans, le dauphin de Carlos Alcaraz au classement ATP est devenu le premier Italien à atteindre au moins les quarts de finale dans chacun des neuf Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après les Grand Chelem.

Bousculé par l'Argentin Francisco Cerundolo (21e) dans la première manche, Sinner a ensuite accéléré dans le deuxième set pour s'imposer 7-5, 6-1 en 1h25.

S'il a semblé parfois à la peine physiquement durant le premier set, il n'est désormais plus qu'à trois matches de récupérer la place de N°1 mondial, dont Carlos Alcaraz l'avait délogé début septembre à la faveur de son sacre à l'US Open.

Jugeant "normal" d'être fatigué en fin de saison, Sinner ne s'est guère étendu sur d'éventuels pépins physiques avant son quart de finale programmé vendredi en début de soirée contre l'Américain Ben Shelton (7e).

"La priorité, c'est de récupérer", a-t-il glissé.

Opposé dans l'après-midi au Russe Andrey Rublev (17e) sur le court N°1 de La Défense Arena, Shelton l'a emporté 7-6 (8/6), 6-3. Il s'invite pour la première fois au Masters, qui réunira du 9 au 16 novembre les huit joueurs ayant amassé le plus de points ATP en 2025.

Déjà présent à Turin en 2024, l'Australien Alex De Minaur s'est adjugé le septième des huit billets en jeu pour le Masters quelques heures après Shelton, grâce à une victoire 6-2, 6-2 contre le Russe Karen Khachanov (14e).

Il affrontera en quarts de finale à Paris le Kazakhstanais Alexander Bublik (16e), qui a éliminé 7-6 (7/5), 6-2 le 4e mondial Taylor Fritz, déjà qualifié pour le Masters.

Le Canadien Félix Auger-Aliassime (10e) s'est lui maintenu dans la course en battant Daniel Altmaier (50e) 3-6, 6-3, 6-2 sur le Central, mais il devra atteindre la finale dans la capitale française pour déposséder l'Italien Lorenzo Musetti (8e) de la dernière place qualificative pour le Masters.

"C'est sûr qu'on pense un peu plus (à la course au Masters, NDLR) à la fin de l'année", mais "je ne suis pas arrivé à Paris cette semaine en me disant que je devais changer de stratégie, de préparation mentale ou de routines", a assuré le 10e mondial.

Medvedev, la "kryptonite" de Zverev

Pour tenter de rallier comme en 2022 le dernier carré parisien, le demi-finaliste du dernier US Open a rendez-vous vendredi avec celui qu'il considère comme "le meilleur joueur du monde en ce moment": le Monégasque Valentin Vacherot (40e).

Premier joueur à fouler le Central jeudi 30 octobre, le vainqueur inattendu du Masters 1000 de Shanghai mi-octobre a dominé 7-6 (7/4), 6-4 le Britannique Cameron Norrie (31e) en huitièmes de finale.

Avec sept victoires à Shanghai et désormais trois à Paris, la révélation de la fin de saison s'est offert jeudi 30 octobre une dixième victoire d'affilée en Masters 1000.

D'un point de vue physique, "c'est un enchaînement costaud", a reconnu Vacherot en conférence de presse. Mais après des années passées à écumer les tournois du circuit secondaire, "j'ai l'habitude" et "tout va bien physiquement", a-t-il assuré.

Vainqueur en 1h36 contre Norrie, le Monégasque a passé une heure de moins sur le court que Daniil Medvedev (13e). L'ex-N°1 mondial a vaincu 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 l'Italien Lorenzo Sonego (45e) et affrontera vendredi l'Allemand Alexander Zverev.

Le N°3 mondial a dominé 6-2, 6-4 l'Espagnol Alejandro Davidovich (15e) dans le dernier match de la journée.

Après une entrée en matière poussive contre l'Argentin Camilo Ugo (49e), Zverev a rendu une copie plus convaincante jeudi et s'apprête à défier Medvedev pour la 22e fois sur le circuit ATP (14 défaites, 7 victoires jusqu'ici).

"Daniil est quelqu'un que je connais extrêmement bien, et la plupart du temps, il me bat. C'est un peu ma kryptonite, j'espère que je trouverai des solutions" vendredi 31 octobre, a souri le Hambourgeois dans son interview d'après-match.

