Tennis de table

Le toit de l'Europe puis la muraille de Chine pour les Lebrun ?

L'Europe et plus encore. Forts de deux titres sur la scène continentale, les frères Lebrun veulent désormais confirmer leur montée en puissance dans le petit monde du tennis de table qui appartient depuis longtemps aux pongistes chinois.

Photo : AFP/VNA/CVN

Jamais auparavant l’équipe de France n’était parvenue à réaliser un doublé en championnats d'Europe. Dimanche 20 octobre, Félix et Alexis Lebrun ont encore un peu plus marqué leur sport de leur empreinte en s'offrant l'or dans le double et le titre en simple pour Alexis, l'aîné âgé de 21 ans.

"C'est un résultat exceptionnel, historique pour nous. On finit No1 de la compétition et première nation européenne", s'est réjoui Emmanuel Rachez, manager de la Cellule 2024 de la Fédération française de tennis de table, repartie également avec le bronze de Prithika Pavade et Simon Gauzy en double mixte.

Exceptionnel, sans aucun doute, historique, d'accord, mais l'entraîneur des frères Lebrun, Nathanaël Molin, bien connu pour sa vision à long terme, a déjà les yeux tournés ailleurs.

"C'est une étape magnifique, une étape de plus sur notre chemin. Mais je n'ai qu'un objectif, c'est battre les Chinois", a-t-il dit dimanche soir 20 octobre, peu après la victoire éclatante d'Alexis Lebrun face à l'Allemand Benedikt Duda en finale.

Alexis l'a déjà fait

Cinq d'entre eux - Wang Chuqin, Lin Shidong, Fan Zhendong, Liang Jingkun et Ma Long - trustent pour le moment les premières places du classement WTT.

Les succès des deux vedettes du tennis de table tricolore sur les géants chinois restent encore ponctuels, comme quand Alexis Lebrun s'était payé Fan Zhendong, No1 mondial à l'époque, en Chine, au tournoi de Macao. Une performance qui avait eu l'effet d'un coup de projecteur énorme sur les deux Français.

En février, lors des Mondiaux par équipes à Busan, en Corée du Sud, Alexis avait ensuite obtenu une balle de match face à ce même Fan Zhendong, synonyme d'égalisation dans la finale, mais les Chinois l'avaient finalement emporté 3-0, tout comme lors des demi-finales des JO à Paris cet été, à l'issue desquels le pays est devenu quintuple champion olympique.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il ne nous manquait pas grand-chose de temps en temps. Mais en même temps, à la fin, ça fait un gros écart", avait justement commenté Félix Lebrun, lui aussi battu en simple en demie par... Fan Zhendong.

"Un attroupement"

Les frères Lebrun pourront à nouveau se frotter au gratin international dès cette semaine au WTT Champions de Montpellier (22-27 octobre), chez eux, l'autre compétition importante sur leur chemin après les championnats d'Europe : "ce sont deux semaines qui nous tiennent à cœur", dit Félix, 18 ans.

"J'espère que je vais jouer à mon meilleur niveau pour profiter un maximum de matches car on commence directement avec les meilleurs joueurs du monde", a-t-il averti.

Les No2 et No4 mondiaux, Lin Shidong et Liang Jingkun seront de la partie tout comme Lin Gaoyuan (No9) et Xiang Peng, 26e, qui a récemment battu Félix Lebrun au Grand Smash de Pékin.

Arriver face aux cadors en tant que champions d'Europe permet d'avancer "dans le processus qui consiste à comment se mettre en confiance, comment progresser. Cela permet d'appuyer les choses", soutient Nathanaël Molin.

En Chine, la popularité des deux frères à lunettes est d'ailleurs très forte, eux qui possèdent leur compte Weibo, équivalent chinois de X.

"On est allés voir l'ATP 500 de tennis à Pékin en même temps que le Grand Smash et c'était un attroupement, tout le monde les reconnaissait, c'était très impressionnant", se souvient Simon Gauzy, médaillé de bronze par équipes aux côtés des Lebrun à Paris, en évoquant l'engouement après les Jeux.

Adorés, vont-ils désormais être également encore plus craints ?

AFP/VNA/CVN