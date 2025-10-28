Top 14 : en crise aiguë, Perpignan et Franck Azéma se séparent

Le manager général de Perpignan a été mis en retrait de ses fonctions le 27 octobre, deux jours après la défaite contre Montauban, la huitième consécutive des Catalans, bons derniers du Top 14 avec toujours zéro point.

"L'USAP confirme la mise en retrait de Franck Azéma. La préparation du prochain match à Pau est confiée au staff en place, mené par Mathieu Cidre", un de ses adjoints, tandis que le nouveau staff sera connu "ultérieurement", dit un communiqué du club.

Après la 9e journée, les 25 et 26 octobre, les clubs de Top 14 auront deux week-ends sans match pendant la fenêtre internationale avant de rejouer du 21 au 23 novembre.

Arrivé en 2023 comme manager principal des Catalans, Franck Azéma était lié jusqu'en 2028, ayant prolongé en milieu de la saison passée. Il avait été joueur au début des années 1990 et avait fait ses classes d'entraîneurs avant de partir pour des expériences à Clermont (2020-2021) et Toulon (2021-2023).

Lors de sa première année à son nouveau poste, l'Usap avait terminé 10e, mais était retombé à la 13e place en 2024-2025.

Le club catalan avait entamé la saison avec l'espoir de s'épargner le barrage de promotion/relégation contre un club de Pro D2 en juin, grâce à la prolongation de joueurs comme le deuxième ligne Posolo Tuilagi et l'arrivée de plusieurs internationaux comme l'Australien Jordan Petaia et l'Écossais Jamie Ritchie, mais s'est enfoncé dans la crise défaite après défaite.

Jamais depuis l'instauration du Top 14 en 2005 une équipe n'est restée bloquée à zéro point au classement après les huit premières journées.

Les départs des entraîneurs adjoints David Marty et Gérald Bastide début octobre n'ont pas créé l'électrochoc espéré, avec notamment une défaite le 25 octobre contre le promu Montauban (29-22), jusqu'ici sans victoire en Top 14 et à qui tous les acteurs du rugby promettaient la dernière place.

Montauban est actuellement sept points devant l'Usap, et le 12e, Lyon, compte déjà 18 points après huit journées.

Aux résultats sportifs décevants se sont ajoutés des nombreuses blessures qui touchent le club cette saison encore (Lucas Velarte, Jake McIntyre, Posolo Tuilagi) mais aussi des incidents extrasportifs. Lors de la troisième journée, une bagarre a éclaté entre joueurs à la 76e minute, à proximité de la main courante et plusieurs spectateurs de l'antre catalane Aimé-Giral situés en pesage ont lancé de la bière sur les joueurs. L'un d'eux, vêtu d'un maillot de l'Usap, a pénétré sur la pelouse, rapidement stoppé par les services de sécurité.

Comme sanction, la Ligue nationale de rugby a décidé que le club devrait délocaliser un match à domicile à 75km de la ville.

AFP/VNA/CVN